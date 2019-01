Un punt d'orgull per mantenir-se líder de Tercera

Un cop de geni de Crespo al minut 98 va permetre al Llagostera sortir de Sants amb un somriure d'orella a orella i neutralitzar l'inicial gol de Gaudioso. Sense fer un bon partit, els homes d'Oriol Alsina es van aferrar a la seva competitivitat per sumar un botí generós i mantenir els tres punts d'avantatge respecte a un Hospitalet que va punxar contra el Terrassa.

Que el matí no aniria bé, es va veure des de l'inici, perquè els barcelonins es van avançar amb un gol de penal al límit dels deu minuts. Sense Sascha, l'aposta d'Alsina va ser Sergi Arimany, acompanyat de Medina i Moussa en unes tasques ofensives que ahir van costar de generar. De fet, durant molts minuts el Sants va estar molt més a prop del segon que no pas el Llagostera d'empatar. Però com que el caràcter ho és tot, els gironins van sortir amb vida. Té molt mèrit saber navegar a contracorrent els dies que tot se't gira en contra o no estàs al teu màxim nivell. Amb la igualtat que hi ha a la categoria, no hi ha millor tresor que aquest.

Mentre els deixebles d'Henry buscaven matar el partit a còpia de contraatacs, Pitu va disposar de la primera gran oportunitat, que va acabar sent l'única amb cara i ulls abans del descans. El seu xut, però, va marxar desviat.



Premi a la reacció

La xerrada d'Alsina va donar els seus fruits i la imatge del Llagostera va variar notablement després del descans. Lligats a una fe que mai es posa en dubte, Moussa i Èric van començar a treure el cap i Pitu continuava fent de les seves. El Sants va sentir que el líder s'havia emprenyat: aquest era el primer pas d'un empat que acabaria arribant sobre la botzina.

Ben tancats al darrere, les escletxes cada cop eren més petites. Els blaugranes ho intentaven, però no hi havia manera. Ni amb centrades laterals, ni en conduccions, ni a pilota aturada. Semblava que no hi havia cap més remei que tornar del camp de l'Energia amb les mans buides. Però Alsina tenia un as a la màniga: Crespo, que va entrar al 89 i va marcar, fent esclatar l'eufòria d'un conjunt que pot presumir de saber superar tots els obstacles.