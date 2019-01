La superioritat del Vilamajor el fa campió del torneig d'handbol femení de Sarrià

L'handbol femení va tenir molta representació ahir gràcies al torneig organitzat per la Unió Esportiva Sarrià i que portava el nom de Crematorrons. Sis equips, entre ells l'entrenat per Martí Bofill, van gaudir d'una jornada perfecta per gaudir d'aquest esport. El Vilamajor, l'únic equip que milita a la Lliga catalana, va adjudicar-se el títol de campió després de superar les amfitriones a la final (12-25). El Garbí va obtenir la tercera posició, mentre que el Riudellots, l'Esplugues i l'Andorra van quedar per sota. L'altre guardó va ser el de la millor jugadora i va emportar-se'l Laura Delgado, del Vilamajor, després que el jurat format per tots els tècnics així ho decidís.

El torneig, que va començar a les deu del matí i va acabar cap a quarts de nou, «és un pas més per potenciar l'hanbol femení». «Excepte el Vilamajor, tots els equips són de primera catalana i això s'ha notat a l'hora de decidir. Estem molt contents perquè hi ha hagut molt bon ambient durant tot el dia al pavelló, que ha comptat amb una gran assistència de públic. Ha sigut una jornada intensa i s'ha notat el caliu entre les jugadores. Estem molt contents», explicava el vicepresident, Jordi Paretas.