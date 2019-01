Victòria d'excel·lent a Peralada

El Peralada-Girona B va començar la segona volta de la millor manera. Una important victòria contra el Sabadell (2-0) va demostrar ahir que els xampanyers estan cada vegada més adaptats a la categoria i que allarguen el bon camí per arribar a l'objectiu de la permanència. Ningú ho hagués pensat jornades enrere quan els ànims estaven pel terra. «Tard o d'hora arribaran els resultats», assegurava Chicho després de cada partit. No li mancava raó al míster. I és que ahir els seus van superar amb nota els reptes que els presentava d'entrada el conjunt arlequinat. Amb una gran posada en escena, van neutralitzar el joc directe i les segones jugades dels de Toni Seligrat per acabar signant un altre triomf al Municipal amb gols obra de Bueno i Andzouana. El porter Suárez també va tenir el seu protagonisme traient una gran mà per escapçar un xut de Gato. Aday, Borja García i Eloi Amagat van aprofitar l'ocasió per saludar els seus excompanys Migue, Ángel i Felipe a la banqueta.

Aparentment, cap canvi respecte l'última jornada. Els empordanesos necessitaven continuar amb la bona dinàmica per deixar els tres punts al Municipal i Chicho va apostar pel mateix onze. L'única novetat que es va veure va ser la de Ferraresi, que va sortir al lloc de Jordan. Tots tenien les idees molt clares. Com era d'esperar, el conjunt arlequinat també. Amb prou feines es va aconseguir generar perill a les porteries. Ningú trobava espais. Ni d'una banda ni de l'altra. I en conseqüència, el joc va concentrar-se al mig del camp amb molt d'ordre. Estaven còmodes, sí, però no tenir ocasions també pesava. Al minut 33, Èric Montes va tenir la més clara. El capità va disparar des de la frontal un fort xut amb la dreta que va sortir llepant el primer pal, després de rebre una assistència d'Andzouana, molt fi al carril esquerre. Immediatament, Rober en va tenir una altra agafant el rebot d'una pilota de Montes que havia topat amb la defensa arlequinada, però el seu xut inofensiu va acabar sense problemes a les mans de Roberto. El Sabadell va replicar amb un llançament de Gato que va acabar sortint fora la porteria de Suárez.

El descans va anar bé als dos equips per refrescar-se. Després de veure el nivell defensiu de la primera part, calia treballar en atac i a poc a poc van anar sorgint les oportunitats. Mario va tenir la primera jugada de perill sense trobar ningú a l'àrea per rematar. Els de Seligrat collaven en atac i quan aquests van badar, Bueno no va perdonar. L'uruguaià va obrir la llauna engaltant un rebot dins l'àrea després de rebre una assistència de Teo, que Ferraresi havia deixat passar. El gol en contra va fer que els vallesans apretessin per aconseguir l'empat, sense trobar encert. Al 61, Suárez va salvar els mobles amb una molt bona mà per evitar un gol de Gato que els visitants ja cantaven. Caldria suar una mica més per mantenir el marcador a favor. Deixant enrere la manca d'efectivitat de la primera volta, Andzouana va marcar el segon amb una gran definició. Miguélez va treballar-se una pilota desfent-se dels rivals fins trobar Montes a la frontal, que va assistir al congolès i aquest no va dubtar en afusellar el porter amb tota l'elegància del món. El 2-0 va fer mal al Sabadell, sobretot després que l'àrbitre els anul·lés un gol per fora de joc.



Incident de Toni Seligrat

Per acabar, un final estrambòtic amb el tècnic vallesà, Toni Seligrant, encarant-se amb una part de la seva afició per demanar-los «respecte». Segons Seligrat «havien insultat» els seus homes.