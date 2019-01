Cambridge es prepara a Banyoles

La data és el diumenge 7 d'abril. L'escenari, les aigües del riu Tàmesi, on, des de 1856 amb les úniques interrupcions de les dues guerres mundials, se celebra una regata entre dues embarcacions de vuit amb timoner que representen les universitats d'Oxford i de Cambridge. Una lluita de 6.779 metres, entre els ponts dels barris londinencs de Putney i Mortlake, que amb el pas dels anys s'ha convertit en la competició esportiva no professional -els remers són estudiants de les universitats (tot i que seleccionats)- amb més seguiment, amb centenars de milers d'aficionats a les ribes del Tàmesi i milions d'espectadors per televisió arreu del món, sobretot als països anglosaxons. Una « The Boat Race», com l'anomenen els anglesos, que aquest any tindrà connexió gironina després que l'equip de rem de la Universitat de Cambridge tanqués ahir la seva concentració d'entrenament d'hivern a Banyoles. Des del 4 de gener, 75 remers (50 noies i 25 noies) de l'històric centre acadèmic anglès s'han estat entrenant a les aigües de l'Estany de Banyoles a les ordres d'un dels grans entrenadors del rem mundial, l'australià Tim McLaren.

Entre els 75 remers que han estat aquest dies treballant a les instal·lacions del CN Banyoles, hi havia l'equip d'elit masculí de Cambridge, d'on surten els remers que participaran en la mítica regata contra Oxford del 7 d'abril. Ara fa una mica més d'un mes, l'11 de desembre, Cambridge va fer els seus «trials» (proves de selecció) per a la regata contra Oxford amb victòria per a l'embarcació «Lancelot», amb Reggie Mitchell, Rob Harris, Dara Alizadeh, Grant Bitler, Jonty Page, Dave Bell, Hugo Durward i Theo Weinberger de remers. Un d'ells, el nord-americà Dara Alizadeh, i que en el passat havia practicat la lluita grecoromana als Estats Units, és el «president», el que aquí anomenaríem el capità, del bot de Cambridge, i parlava aquests dies a les xarxes socials de la seva universitat sobre el desenvolupament de la concentració de Banyoles: «L'entrenament està anant bé; progressem de manera sòlida en tots els àmbits i anem provant algunes combinacions; l'objectiu a Banyoles era desenvolupar el ritme i la resistència, per això hem estat treballant molt fort».

Alizadeh i la resta dels seus companys van tornar ahir cap a Cambridge, després de dies a Banyoles, amb el cap pensant en el 7 d'abril. Amb l'expedició anglesa, Tim McLaren, que no va voler marxar de Banyoles sense fer-se una foto davant del panell on recorden els medallistes olímpics en els Jocs de Barcelona del 1992. En el mateix camp de regates on aquests dies s'ha entrenat l'equip de Cambridge, McLaren va veure com dos dels seus deixebles, Peter Antonie i Stephen Hawkins, guanyaven la medalla d'or olímpica en dobles scull. Vint-i-sis anys més tard, el tècnic australià és el cap dels entrenadors de l'equip de rem de Cambridge, que han apostat per entrenar a l'Estany de Banyoles en aquest inici d'any.

La capital del Pla de l'Estany és un escenari habitual d'entrenament en moltes disciplines esportives. Lògicament, el rem i el piragüisme són dues d'elles, però, per exemple, també hi ha molts triatletes que opten per entrenar-se en un ambient ideal.

En aquesta línia, el passat mes de novembre, l'alcade de Banyoles, Miquel Noguer, va anunciar que el govern xinès els havia fet arribar una proposta perquè la localitat es convertís en una seu permanent per a la preparació dels seus esportistes. En un principi, la proposta parlava de rem i piragüisme, aviat hauria d'arribar el primer grup d'una vuitantena de xinesos, però més tard també es va parlar d'altres esports com ciclisme, futbol i bàsquet. «No només seria una bona notícia a nivell esportiu. També és positiva perquè suporia una promoció econòmica per al municipi. Aquests esportistes hauran de dormir, menjar i desplaçar-se a Banyoles, i això serien diners que rebria la ciutat», va explicar Miquel Noguer en el seu moment.