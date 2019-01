«Cinderella Man»: una pel·lícula per aixecar l´ànim del Peralada

El Peralada va tancar la 9a jornada de lliga enfonsat. Cuer, amb només 5 punts, sense haver guanyat encara cap partit, acabava de deixar escapar el que el vestidor veia com la gran oportunitat per començar a reaccionar. Els empordanesos no ho van fer malament contra l'Ebro, en un duel entre l'últim i el penúltim, però l'encert va premiar els visitants amb un triomf per 1-2. Chicho no va trigar a adonar-se que el cop havia sigut dur. «Va ser una mica com tocar fons», admet el tècnic, veient com d'afectat estava un vestidor molt jove, amb qualitat, i capaç de fer bons partits sense que això es traduís en resultats. Aquell mateix dia el tècnic va decidir que l'endemà no hi hauria entrenament. A canvi, projectaria Cinderella Man, una pel·lícula de Ron Howard sobre el boxejador James J. Braddock, i tot seguit anirien a dinar amb tota la plantilla. «Tenia clar que era el film ideal perquè t'ensenya a superar obstacles, a treure el valor, a lluitar en els moments difícils...», assegura Chicho, un bon cinèfil.

Estrenada el 2005, a Espanya va arribar a les sales amb el subtítol L'home que no es va deixar tombar, tota una declaració d'intencions sobre el que amaguen els seus 144 minuts de metratge. Braddock va rebre el mot de Cinderella Man (El Ventafocs) després de guanyar combats i proclamar-se el 1935 campió del món contra pronòstic i havent estat uns anys apartat dels rings, havent de treballar en l'època de la Gran Depressió, per mantenir la família. El Peralada tampoc s'ha deixat tombar. Des de la visió de la pel·lícula el matí del dilluns 22 d'octubre a la sala de premsa de Montilivi fins ara, aquell equip que només havia fet 5 punts en 9 jornades n'ha sumat 19 en 11. Ha sortit del descens, s'ha instal·lat al desè lloc i, amb 24 punts, tot i que encara a prop del play-out, a 2, ha allunyat el perill directe a 4.

Chicho explica que de seguida va tenir clar que el visionat de Cinderella Man i el posterior dinar havien tingut un efecte revitalitzador. «La plantilla va aplaudir al final de la projecció i les cares eren unes altres. Aquella setmana van anar al camp del Terol i vam sumar la primera victòria del curs. Les coses no passen per casualitat i segur que la decisió de veure el film hi va tenir alguna cosa a veure, està clar que des d'aquell dia alguna cosa va canviar», afegeix el tècnic. A Terol, en la xerrada prèvia a l'hotel, Chicho no va parlar de tàctica. Amb el cos tècnic tenien preparat un vídeo motivador prenent imatges de la pel·lícula amb d'altres dels partits del Peralada.

El tècnic del Peralada no ha tornat a recórrer al cinema ni als vídeos motivadors aquesta temporada, però assegura que «hi crec, perquè moltes coses que passen al futbol no tenen res a veure amb el futbol. Cinderella man m'encaixava bé perquè l'equip tenia talent per estar més amunt, els resultats no sortien, i era qüestió de persisitir». Comptant les 11 jornades que s'han jugat des del 22 d'octubre fins ara, el Peralada seria cinquè en una hipotètica classificació.

El proper repte dels empordanesos és diumenge que ve en un atractiu derbi a Olot (16.30). Chicho espera una gran tarda de futbol i ja avança que «tenim ganes de revenja després que a l'anada, a Montilivi, féssim un bon partit però una errada ens condemnés a perdre». El tècnic del Peralada elogia la plantilla garrotxina, «amb joves com Aspar, Alfredo i Chavarría, combinada amb l'experiència d'Hèctor, Alan i Jose i la qualitat de Guzmán i Pedro». El Peralada perd Soni, lesionat, i també Iago, que s'ha trencat la mà.