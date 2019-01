L'Olot trenca la seva millor ratxa d'imbatibilitat abans del derbi

El 21 d'octubre de l'any passat, la Unió Esportiva Olot va perdre a casa, 0 a 1, davant el Lleida malgrat deixar molt bones sensacions i haver competit de tu a tu contra un dels gegants de la categoria. Aquesta havia estat l'última derrota dels olotins fins aquest diumenge, quan van caure derrotats 3 a 0 al Municipal de Cornellà. Després de la derrota davant el Lleida, els olotins van viatjar a terres valencianes per enfrontar-se a l'Ontinyent com a visitant, fet que havien demostrat que no elssuposava cap contratemps després d'haver guanyat a Montilivi, 0 a 1, davant el Peralada, i a La Fuensanta, amb el mateix resultat, al Conquense. Els garrotxins van empatar 0 a 0 i aquell va ser el primer punt dels 16 que van sumar, en 10 partits, fins diumenge.

En aquesta dinàmica de 10 partits sense perdre (3 victòries i 7 empats), l'Olot ha sigut capaç d'empatar a casa davant l'Hèrcules (0-0) i guanyar al camp del Vila-real B (1-2) en el moment en el qual ambdós eren els líders de la categoria. També ha demostrat ser capaç de treure punts de camps amb dimensions reduïdes com el de l'Ebro (0-0), de sobreposar-se a la climatologia i a un Municipal d'Olot inundat davant el Castelló (1-1) i de saber adaptar-se al context d'un partit en què el rival es tanca al seu camp i no deixa espais, com va passar davant l'Alcoià (1-1) o l'Ejea (1-0).

Si Raúl Garrido, com ha repetit una vegada darrere l'altra en roda de premsa, vol un equip competitiu, pot estar content, perquè és la millor paraula per definir l'Olot. Els de la Garrotxa han demostrat que, malgrat ser un equip ofensiu i que aposta per tenir l'esfèrica, són un conjunt molt sòlid en defensa. En aquests 10 partits en els quals l'equip olotí no ha conegut la derrota, només ha encaixat 4 gols. Aquesta solidesa els ha portat a ser, fins aquest cap de setmana, el segon equip menys golejat del grup tercer de Segona B.

Després de la derrota en l'últim partit, els de Garrido es mantenen setens a la classificació a 8 punts del play-off i 7 per sobre del descens. El cap de setmana vinent tindran l'oportunitat de refer-se del dur cop patit a Cornellà en el derbi gironí contra un Peralada també en ratxa, instal·lat en desè lloc.



