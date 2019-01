El Bordils mostra una molt bona imatge en un amistós amb el Granollers

El Bordils va oferir ahir una molt bona imatge en el partit amistós que el va enfrontar al Granollers a la seva pista tot i caure derrotat per 31-35. L'entrenador del Bordils, Sergi Catarain, va aprofitar el partit per fer diverses proves i va realitzar moltes rotacions de cara a l'important partit del cap de setmana vinent contra el Sant Martí Adrianenc, però els locals en cap moment van perdre la cara al duel tot i enfrontar-se a un potent Granollers que va presentar la majoria de les seves estrelles. El partit va tenir molt ritme i va resultar molt vistós per al públic assistent.