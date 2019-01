El Girona elimina l´Atlètic i fa història a la Copa

El 16 de gener del 2019 quedarà per sempre en el record. El Girona ha fet història. No només perquè ha eliminat l'Atlètic de Madrid, sinó perquè al fer-ho s'ha classificat per primera vegada pels quarts de final de la Copa del Rei. En un partit vibrant i ple d'alternatives, un gol de Doumbia, que ha desviat un xut de Borja García, ha establert el 3-3 definitu. Un marcador suficient per passar ronda després de l'1-1 d'ara fa una setmana a Montilivi.

Res de reservar. Arribats a aquest punt, tocava sortir a per totes i així ho ha entès Eusebio. Onze gairebé de gala, amb algun titular habitual fora de l'equip inicial, però amb prou arguments, com ara el de situar Stuani en punta, com per intentar lluitar l'eliminatòria fins al final. L'Atlètic ha deixat Griezmann a la banqueta; l'única sorpresa. Han estat els de Simeone els que han començat dominant. El primer temps, el cert, és que ha sigut seu encara que el marcador, al descans, no deia el mateix. Possessió, pressió i ocasions per als de casa, que tot i l'1-1 de l'anada els afavoria, han decidit deixar-ho tot sentenciat ben aviat.

No veia la pilota el Girona i així s'ha passat durant un bon grapat de minuts. Li cremava als peus l'esfèrica als homes d'Eusebio, sense capacitat per generar joc ni molt menys perill. En 9 minuts, l'Atlètic ja havia xutat tres cops. Entre pals, un de Juanfran que ha atrapat Iraizoz. No ha estat gaire estrany veure com Kalinic, al 12, batia el porter i feia pujar l'1-0 al marcador. Passada llarga a l'esquena dels defensors i cacau per perforar la xarxa.

Porro i Valery s'intercanviaven les bandes, a dalt els dos puntes ni l'oloraven, Douglas Luiz es feia un fart de perdre pilotes i els centrals feien el que podien per replicar els atacs del rival. No era un allau, però sí que l'Atlètic generava aquesta sensació de que, en qualsevol moment, podia generar alguna ocasió. Una de molt clara ha arribat a la mitja hora, amb un xut de Correa que ha llepat el pal. Un minut més tard Kalinic ha tornat a marcar, però Mateu Lahoz, amb la confirmació amb suspens del VAR, l'ha anul·lat per fora de joc del balcànic.

Llavors ja havia despertat el Girona. Poc, però suficient per oferir una imatge no tan pobra que la dels primers minuts. Hi havia un xic més d'intenció, possessions un pèl més llargues, cert perill per les bandes i poc més. Però suficient. Amb uns minuts, els últims abans del descans, n'ha tingut prou l'equip per canviar el signe del partit. Al 37, la pilota li ha caigut a Valery. L'escalenc l'ha parat amb el pit i, en diagonal, ha etzibat un cacau que ha superat Adán. Gol en el primer xut entre pals. Suficient per igualar l'eliminatòria. S'ha animat el duel. A un costat, a Stuani se li ha fet de nit i 'Choco' ha fallat a l'hora de rematar. En l'altre, Iraizoz ha tret una mà imprescindible per evitar que Kalinic fes el segon.

Potser pel gol, per la xerrada d'Eusebio al descans. O pel que fos. El cas és que la versió que ha ofert el Girona després del pas pels vestidors ha estat una altra. D'entrada, l'equip ha après a sortir de la pressió inicial del rival, i amb això ja ha guanyat certa tranquil·litat. És cert que l'Atlètic ha seguit a la seva, apretant, i que no ha marcat aviat perquè entre Iraizoz i el pal ho han evitat. Però la sensació era una altra. S'arribava amb més facilitat al mig del camp, es podia pensar més i tocar. Cosa que no s'havia fet durant un munt de minuts.

Aquest pas endavant s'ha traduït en l'1-2. Una acció marca de la casa. De nou, la pilota aturada li ha fet un favor a l'equip, que ha posat l'eliminatòria de cares gràcies a la testa d'Stuani. L'uruguaià s'ha desfet del seu marcador i ha rematat a plaer. Necessitava fer-ne dos l'Atlètic i per això Simeone ha fet entrar Griezmann. La reacció no s'ha fet esperar. Allau constant, pressió alta i el 2-2 que ha caigut aviat. Massa aviat. Bona passada interior perquè Correa, tot sol, superés Iraizoz.

Ha saltat Doumbia pel 'Choco' i poc després, Pere Pons per Granell. La consigna estava clara: defensar. Amb tot, amb el que fos. Potser s'ha tirat massa enrere el Girona i ha patit el que no està escrit. Al 77, entre Gorka i el travesser han evitat el gol a cop de cap de Godín. Al 79, més nervis encara. Ha marcat Arias, però l'àrbitre, de nou amb l'ajuda del VAR, l'ha anul·lat. La clatellada ha acabat arribant al 83. Griezmann ha rebut a dins l'àrea i, de xut potent i col·locat, ha superat Gorka, sorprès per la potència.

Amb el 3-2, ara la missió de marcar la tenia el Girona però uns minuts abans, Eusebio havia assegut Stuani a la banqueta per fer entrar Borja García. Amb tot obert, el desenllaç era una incògnita. L'Atlètic, fos per l'esforç, ha endarrerit metres. Ho ha acabat pagant car, perquè en una acció ben trenada, ha arribat l'empat. Porro l'ha posat perfectament al balcó de l'àrea, Borja l'ha engaltat i Doumbia ha desviat la pilota uns centímetres per batre Adán. Gol. Gol històric. Ja ni els sis minuts d'afegit han pogut esborrar la gesta. No hi ha hagut temps per a la reacció. El Girona és als quarts de final.



ATLÈTIC DE MADRID: Adán; Arias, Giménez, Godín, Juanfran, Koke (Griezmann, min. 61), Saúl (Rodri, min. 54), Thomas, Lemar, Correa i Kalinic.

GIRONA: Iraizoz, Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Muniesa, Valery, Douglas Luiz, Granell (Pere Pons, min. 72), Aleix Garcia, 'Choco' Lozano (Doumbia, min. 67) i Stuani (Borja García, min. 82)

GOLS: 1-0, Kalinic (min. 12); 1-1, Valery (min. 37); 1-2, Stuani (min. 58); 2-2, Correa (min. 65); 3-2, Griezmann (min. 83); 3-3, Doumbia (min. 87)

ÀRBITRE: Mateu Lahoz (comitè valencià). Ha amonestat Lucas Hernández, Griezmann (Atlètic): Pedro Porro i Iraizoz (Girona).

ESTADI: Wanda Metropolitano.