Jose viurà una tarda especial

Diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, tindrà lloc, a terres garrotxines, el derbi gironí que enfrontarà l'Olot amb el Peralada. Els empordanesos arriben al matx en el seu millor moment de la temporada, després d'haver guanyat dos partits consecutius, mentre que els garrotxins venen de caure derrotats per 3 a 0 a Cornellà posant fi a una ratxa de 10 partits consecutius sense perdre. «Volíem seguir amb la ratxa, però tard o d'hora sabíem que arribaria la derrota i el camp de Cornellà era un escenari on estava clar que seria complicat puntuar. El vestuari ja està pensant en el partit del Peralada», assegura el capità de l'Olot, Jose Martínez.

El polivalent defensa gironí, que està disputant la seva quarta temporada a les files de l'Olot, ha perdut protagonisme aquesta temporada a causa de les lesions, a la incorporació d'un nou defensa, Alan Baró, i a la irrupció del jove Lluís Aspar, però en partits en els quals cal ofici, segueix sent un fix per a Garrido. «Jugo partits com el de l'Ebro o el Cornellà per experiència i saber-me situar. He competit en molts camps d'aquestes característiques al llarg de la meva trajectòria i entenc que això fa que Garrido cregui que soc útil en aquests partits», explica Jose, que creu que la bona dinàmica del Peralada el fa un equip encara més perillós del que és habitual. «Ells estan en una bona dinàmica. Tenen molta moral. Són jugadors joves i molt perillosos. A l'anada van demostrar que saben jugar, que són descarats i haurem de jugar molt bé per plantar cara i treure un bon resultat».

Els olotins es trobaran diumenge amb un Peralada que, amb Chicho a la banqueta, utilitza el mateix esquema i té un estil de joc molt similar al de l'Olot. «És positiu que juguem contra un equip semblant a nosaltres perquè el coneixem bé, però és negatiu perquè també ens coneixen a nosaltres. Serà un partit molt tàctic i molt disputat i s'emportarà els tres punts l'equip que menys errades realitzi», valora el capità olotí.

Jose va estar tres temporades jugant al Peralada abans de signar, el 2005, amb el Girona, equip amb el qual va assolir els ascensos de Tercera a Segona B i de la categoria de bronze a Segona A. «El Peralada ha canviat molt des de quan jo hi estava perquè ara són un equip afiliat al Girona, un equip de Primera. És un club molt familiar amb gent que ho ha donat tot per l'entitat, tinc uns records preciosos que m'acompanyaran sempre. Serà maco retrobar-me amb tota la gent que vaig conèixer allà quan jo era un nano jove que venia del juvenil del Vilobí», rememora amb nostàlgia Jose.

En aquests moments, l'Olot és setè a la classificació a set punts del descens. Hi ha gent que creu que els garrotxins tenen motius a somiar per lluitar amb els gegants de la categoria, però el capità olotí té clar quin és el missatge que es transmet al vestuari. «Som conscients de la dificultat de la categoria. Sabem que hem fet una primera volta històrica i és normal que la gent somiï amb reptes més ambiciosos que la salvació però tenim els peus a terra i pensem a anar partit a partit, perquè si ens creiem més del que som, ens equivocarem».