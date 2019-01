«Per a qualsevol jugadora fitxar per Girona és un somni»

Pocs dies després de la seva arribada Girona, en els que ja ha tingut temps de jugar dos partits de lliga contra Man-Filter i Sant Adrià, la moçambiquesa Leia Dongue ha estat presentada aquest migdia com a nova jugadora de l'Spar Citylift Girona a la seu d'un dels patrocinadors del club, Bauhaus Girona. «Estava jugant a Hongria, però el meu representant em va comentar la possibilitat de venir a Girona i no ho vaig dubtar, perquè aquest club crec que és el millor de la potent lliga espanyola i per a qualsevol jugadora és un somni està aquí», ha explicat l'aler pivot que diumenge, contra el Sant Adrià, ja va destacar amb 11 punts i 12 rebots. «Estic parlant molt amb les noves companyes i ja sé que aquest any l'objectiu és guanyar la Lliga, també ens faria molta il·lusió guanyar la Copa que és ara aviat», ha assegurat Dongue en una presentació al cotat del directiu de l'Spar Citylift Girona, Cesc Riera, i de director de Bauhaus Girona, Daniel Albertos, que ha destacat que «aquest equip representa uns valors molt semblants als nostres, uns valors que és molt important transmetre'ls dins i fora de Catalunya, estem molt satisfets de continuar donant suport a l'esport femení».