Velasco Carballo fa un balanç positiu de la implantació del VAR

El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), Carlos Velasco Carballo, va subratllar que «l'arbitratge espanyol és una roca» i que està «acostumat a les crítiques», i va admetre que hi ha hagut «certa confusió» a causa del «canvi tan brutal en sis mesos» amb la implementació del VAR, però no creu que hi hagi cap campanya contra el sistema, deixant clar que «escolta tot aquell» que li pregunta per algun dubte.

El VAR ha completat ja una primera volta de la Lliga Santander, en la qual està actuant per primera vegada, i en les últimes jornades hi ha hagut jugades polèmiques com la del possible penal de Gero Rulli a Vinicius o la mà del penal que va donar la victòria a l'Atlètic davant el Llevant i que va provocar un comunicat del conjunt 'granota'. «El VAR és un dels canvis més importants de la història del futbol, el canvi és brutal en sis mesos i el que està succeint és normal. Però a Espanya s'ha aplicat tan de pressa, de forma efectiva, sense causar mal al futbol i millorant les xifres, que hauríem d'estar orgullosos», va assegurar Velasco Carballo als mitjans en una compareixença a la Ciudad del Futbol de Las Rozas fent balanç de la primera volta.

Velasco Carballo va confirmar que «ningú del Reial Madrid» s'ha posat en contacte amb ell, mentre que sí que va tenir «una conversa immensament cordial» amb Quico Catalán, president del Llevant després del partit del Wanda Metropolitano. «Si hi ha clubs, equips o futbolistes que no entenen el seu funcionament, els convido a posar-se en contacte amb el CTA i anem a on sigui a explicar-los el que vulguin. Escoltem a tothom».