El Barça busca el sisè triomf seguit a l'Eurolliga a la pista d'un Maccabi a l'alça

El Barça Lassa, que encadena cinc victòries de manera consecutiva a l'Eurolliga, vol seguir mirant cap amunt a Tel Aviv, on aquest vespre (20.05, Movistar+) s'enfronta al Maccabi Tel Aviv amb el dubte de Kevin Seráphin, que arrossega un esquinç al turmell produït en l'últim partit de la Lliga Endesa.

Els de Svetislav Pesic, amb 11 triomfs i set derrotes, ara són sisens en la classificació europea -els vuit primers es classifiquen per al play-off-, tenen un coixí de dues victòries sobre el setè classificat (Bayern Munic), el mateix balanç que el cinquè (Olympiacos) i un triomf menys que l'Anadolu Efes, que és quart en la taula.

El Barça està en un gran moment de joc. El seu bàsquet està molt equilibrat, tant en la pintura com des del perímetre, i els seus números així ho demostren, ja que és líder a la Lliga Endesa i està en una bona situació en l'Eurolliga. A Europa, encadena cinc victòries de forma consecutiva i la seva última derrota data del 18 de desembre, quan va caure davant l'Olympiacos al Palau (60-69). Des d'aleshores, el seu creixement ha estat exponencial amb victòries en pistes complicades com les del Baskonia (70-77) i Armani Milan (85-90), així com les aconseguides a casa contra l'Anadolu Efes (80-65), Darufassaka (97-65) i Panathinaikòs (79-68).

Per això, avui, els blaugranes tenen una nova oportunitat per continuar amb la seva bona dinàmica, tot i que s'enfrontaran a Maccabi Tel Aviv, que ve de derrotar a domicili el CSKA Moscou.