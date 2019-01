Acusen el Barça d'alineació indeguda contra el Llevant

El Barcelona va alinear contra el Llevant, el passat 10 de gener, en el partit d'anada de vuitens de final de la Copa del Rei, un jugador suspès, Chumi, pertanyent a l'equip filial, segons relleva aquest dijous el diari El Mundo.

Joan Brandariz Movilla, "Chumi", va sortir de titular en aquest partit i va ser substituït per Clément en el minut 58. Durant el temps que va jugar va ser amonestat amb targeta groga per "subjectar a un adversari en la disputa de la pilota impedint un atac prometedor", segons l'acta que va redactar l'àrbitre, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El dia anterior a l'esmentat partit, el Comitè de Competició havia suspès a Chumi per acumulació d'amonestacions al Barcelona B, i segons l'article 56.3 del codi disciplinari, "quan es tracti de futbolistes que poguessin ser reglamentàriament alineats en altres equips de la cadena del principal o en algun dels equips d'un club patrocinador, el futbolista sancionat no podrà intervenir en cap d'aquests equips o clubs, fins que transcorri, en la categoria en la qual es va cometre la infracció, el nombre de jornades a que faci mèrits la sanció".

El Barcelona, ??actual campió de la Copa del Rei, es podria veure afectat pel que disposa l'article 76 del mateix codi: "Al club que alineï indegudament a un futbolista per no reunir els requisits reglamentaris per poder participar en un partit, se li donarà aquest per perdut, declarant-vencedor l'oponent amb el resultat de tres gols a zero, llevat que s'hagués obtingut un tempteig superior, si la competició és per punts, en aquest cas es mantindrà. si ho fos per eliminatòries, es resoldrà la que es tracti a favor de l'oponent".

Fa tres temporades, el Reial Madrid va ser eliminat de la competició per alineació indeguda del rus Denis Cheryshev.