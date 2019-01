El Campionat gironí de Grups de Xou esgota les entrades en unes hores

El Campionat de Girona de patinatge artístic en la modalitat de grups de xou omplirà el proper diumenge 27 de gener el pavelló de Fontajau després que la Federació hagi esgotat les entrades en tan sols un vespre. Les localitats per a l'espectacle, que servirà d'estrena per als nous discs dels clubs de la demarcació, es podien adquirir des de dilluns a les vuit del vespre al preu de 8 i 10 euros «i en qüestió d'hores van quedar pràcticament esgotades», explicava ahir Josep Badia, el delegat de patinatge a Girona. Ara la Federació està a l'espera de saber si l'Ajuntament els permet obrir l'antiga grada jove per disposar d'unes 700 entrades més, tot i que la majoria ja estarien compromeses a públic que se n'ha quedat fora. Aquell diumenge el patinatge tindrà una dura competència mediàtica amb un altre gran espectacle de masses a Montilivi, però ni el partit de futbol més esperat de la temporada a Girona ha pogut frenar l'interès pel patinatge. «Tenim un públic molt fidel, tot i que quan vam veure la coincidència és veritat que vam pensar que hauria estat millor que el partit s'hagués jugat en un altre dia», afegia el delegat.

Fontajau, per tant, s'omplirà amb pràcticament 5.000 espectadors per veure els nous muntatges dels clubs gironins en una temporada «especial» per la disputa dels Roller Games a Barcelona el juliol que ve. Segons Josep Badia «això és un estímul afegit per als clubs de la demarcació, molts dels quals estan entre els favorits per arribar al Mundial i lluitar pels títols». El campionat de Girona tindrà la participació de 24 grups, dos més que l'any passat, distribuïts d'aquesta manera: grans (6), júniors (9), petits (5) i quartets (4). La setmana que ve es fitxaran els ordres de sortida, tot i que ja està clar que el programa es tancarà amb la competició de grups grans, amb un nou duel entre el campió i el subcampió del món, CPA Olot i CPA Girona. El campionat arrencarà a 2/4 de 5 de la tarda.

El campionat provincial és cada temporada el tret de sortida per als clubs gironins i permet veure l'estrena dels nous discs. A banda del duel Olot-Girona en grups grans, també hi ha interès en el nou espectacle del PA Maçanet en petits (campió els dos últims anys a Fontajau). En quartets el 2018 la victòria se la va endur el CP Guixolenc, mentre que en júniors, ara fa un any, el triomf va ser per al CP Bescanó.

Josep Badia va remarcar que «estem molt contents perquè una vegada més hem obtingut una molt bona resposta i hi ha molta expectació pel campionat». El provincial de Girona donarà els bitllets per competir al febrer al campionat de Catalunya, i aquest serà classificatori per al d'Espanya. A la primavera es disputarà l'Europeu, i al juliol, el Mundial.