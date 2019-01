Fluix partit d'un Reial Madrid que avança a la Copa malgrat la derrota

Pobra imatge del Reial Madrid a l'estadi Butarque, on tot i perdre per la mínima va classificar-se per a la següent ronda de la Copa. Millor els locals, que van signar un molt bon partit i van gaudir de nombroses ocasions per incrementar l'avantatge. El porter Keylor Navas va ser el millor dels de Solari i Braithwaite va signar l'únic gol a la mitja hora de joc.

Avui, a banda dels partits del Barça i l'Espanyol, també es jugarà el Reial Societat-Betis (19.30, amb 0-0 a l'anada) per tancar els vuitens de final.