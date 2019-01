La ratxa del Sarrià a la lliga de Primera Estatal, on encadena 11 victòries i el passat cap de setmana es va proclamar «campió d'hivern», també serveix per als partits amistosos i l'equip que entrena Pere Coll va derrotar el Grunwald Pozan de la segona divisió polonesa per 33-21 en un amistós al pavelló de Sarrià de Ter. Diumenge, el Sarrià començarà la segona volta rebent el Sant Joan d'Espí.