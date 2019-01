«Sempre he somiat jugar en les millors lligues i en equips forts com Girona»

Diumenge, en el seu segon partit amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona, Leia Dongue va demostrar a la pista del Sant Adrià que és una jugadora amb un potencial enorme. Molt ben dotada físicament i intensa prop de cistella, l'aler pivot moçambiquesa també va ensenyar que sap llegir bé el bàsquet a l'hora d'acabar pilotes doblades o d'associar-se amb Nadia Colhado en el joc interior.

«M'he sentit molt còmoda des del primer dia, estic contenta de jugar aquí a Girona, perquè és, ara mateix, el millor equip d'una lliga molt potent. La llengua també em facilita molt la relació amb les companyes, l'entrenador, la gent del club...», va dir ahir Dongue en la seva presentació amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona a la seu d'un dels patrocinadors del club, Bauhaus Girona.

Amb una destacada carrera en el bàsquet africà, tant en el Desportivo Maputo com la seva selecció de Moçambic, Dongue només havia sortit del seu país per jugar un parell de cops en el bàsquet espanyol (fa uns anys a Càceres i i uns mesos del curs passat al Gernika), però aquest estiu va acceptar una proposta del Cegled hongarès. «Estava jugant a Hongria, però el meu representant em va comentar la possibilitat de venir a Girona i no ho vaig dubtar, perquè aquest club crec que és el millor de la potent lliga espanyola i per a qualsevol jugadora és un somni estar aquí», va explicar Dongue sense amagar que, des de sempre, «he somiat jugar en les millors lligues del món i en clubs de nivell molt alt com Girona, que, ara mateix, és l'equip més fort de la Lliga espanyola».

L'estrena de Leia Dongue amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona va ser ara fa dues jornades, però llavors tot just acabava d'aterrar al club, i el diumenge, a la pista del Sant Adrià l'aler pivot ja va destacar amb 11 punts i 12 rebots en un equip que té clar que vol a aspirar a guanyar-ho tot. «Estic parlant molt amb les noves companyes i ja sé que aquest any l'objectiu és guanyar la Lliga, també ens faria molta il·lusió guanyar la Copa, que és ara aviat», va dir Dongue, que, a diferència del que passa a la Lliga espanyola, per la FIBA ocupa plaça d'extracomunitària i no pot jugar l'Eurocup, on Nadia Colhado i Keisha Hampton ocupen les dues places.

A Hongria, amb el Cegled, Dongue sí que jugava competició europea, però no veu cap problema per no poder-ho fer aquí. «Estem molt contents de la seva actitud, s'ha adaptat de manera molt ràpida a l'equip i a les seves companyes», detallava ahir el directiu de l'Spar Citylift Girona, Cesc Riera, que va conduir la presentació al costat del director de Bauhaus Girona, Daniel Albertos, que va destacar que «aquest equip representa uns valors molt semblants als nostres, uns valors que és molt important transmetre'ls dins i fora de Catalunya, estem molt satisfets de continuar donant suport a l'esport femení».