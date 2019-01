El Barça Lassa va caure a Tel Aviv per 99-83 contra el Maccabi després d'una molt bona reacció a l'últim quart que li va servir per descomptar disset punts després de tres quarts en els quals va signar el seu pitjor bàsquet del curs i va arribar a anar perdent per 38 punts de diferència (78-40). D'aquesta manera, els de Svetislav Pesic van posar fi a una ratxa de cinc victòries consecutives a l'Eurolliga davant un rival que va fer unes estadístiques de somni.