Classificació en dubte

El Barça va remuntar anit el 2-1 de l'anada contra el Llevant i es va classificar pels quarts de final de la Copa del Rei en un partit plàcid que va encarrilar Dembélé amb dos gols en amb prou feines un minut i mig. Ara, però, tot resta pendent del que passi als despatxos perquè el Llevant té previst denunciar avui a la jutgessa única del Comitè de Competició l'alineació indeguda de Chumi en el partit d'anada. El Barça defensa que no ha fet res mal fet, però els valencians amenacen d'anar fins al fons de l'assumpte i no descarten el TAD. En tot cas la decisió ha de ser urgent perquè el sorteig és aquesta mateixa tarda i les eliminatòries arrenquen dimecres.

A primera hora de la tarda d'ahir el diari El Mundo va denunciar aquesta possible alineació indeguda del futbolista del filial blaugrana, referint-se al punt 3 de l'article 56. Chumi va ser alineat per Valverde al Ciutat de València malgrat estar sancionat per acumulació de targetes a la Lliga amb el Barça B. L'article 56.3 del Codi Disciplinari de la RFEF recull que «quan es tracti de futbolistes que podrien estar regulats de forma regla en altres equips de la cadena del principal o en algun dels equips d'un club patrocinador, el jugador sancionat no podrà intervenir en cap d'aquests equips o clubs, fins que transcorri, en la categoria en què es va cometre aquesta infracció, el nombre de jornades de la sanció».

La Federació Espanyola no actuarà d'ofici perquè la denúncia del Llevant arriba fora de termini. S'hauria d'haver fet en les 48 hores posteriors al partit. El cas podria acabar al TAD, el Tribunal d'Administratiu Esportiu, que podria reunir-se d'urgència i decidir sobre una possible eliminació del Barça de la Copa abans del sorteig que s'ha de celebrar a les cinc de la tarda.

El portaveu de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, va assenyalar, mentrestant, en relació amb la possible alineació indeguda de Chumi que el club «entén que ho va fer bé i que té la raó. Entenem que vam alinear correctament Chumi. Creiem que tenim raó i que la nostra interpretació de la norma és la correcta». El Barça s'agafa a una circular federativa que permetria als jugadors vinculats del filial jugar, encara que estiguin sancionats, només a la Copa.

Pendents dels despatxos, el partit no va tenir més història. El Barça es va desfer del Llevant encarrilant el partit amb dos gols seguits de Dembélé, i va sentenciar per si hi havia algun dubte amb una diana de Messi a la segona part. Ara, però, els quarts estan a mans del Comitè de Competició.