El derbi vist des de la banqueta

Diumenge, Olot i Peralada viuran el seu segon enfrontament directe de la temporada i ahir, en el mateix escenari de partit, els dos tècnics, Raúl Garrido i Chicho Pélach, es van trobar per intercanviar impressions sense amagar que tots buscaran els tres punts a través d'intentar fer-se amb la possessió de la pilota per ser els dominadors del joc.

En el partit de la primera volta el Peralada va perdre 0 - 1 davant un Olot que va fer la sensació de ser un equip més fet i estructurat. El canvi, en clau positiva, entre el Peralada de la primera volta i el que s'està veient a les últimes jornades, és evident, i Chicho Pèlach va explicar els motius de la millora. «Ara estem en un bon moment. En el partit que vam jugar a principis de temporada vam arribar sense haver fet una pretemporada junts i ens ha costat consolidar-nos com a equip però ara ja hem realitzat molts entrenaments i hem jugat molts partits», va dir Chicho.

Per altra banda, l'Olot ha demostrat ser un equip molt sòlid aquesta temporada i, malgrat venir d'encaixar una dura derrota a Cornellà (3-0), el tècnic del Peralada té clar que és un rival més que complicat. «Són un equip molt complet i versàtil. Són molt sòlids en defensa i estan capacitats per guanyar partits atacant, defensant, contraatacant i a pilota parada. Ells juguen al seu camp, portaran la iniciativa i hem de treballar per contrarestar això», va dir ahir el jove entrenador gironí.

Chicho va deixar clar que, malgrat que els olotins juguen a casa i són un equip que busca tenir l'esfèrica, el Peralada intentarà també tenir la pilota: «No hem d'amagar les cartes. Nosaltres també venim a jugar i a tenir la possessió de l'esfèrica. Si deixem jugar massa a l'Olot, ens posarà les coses molt complicades».

Minuts més tard que parlés Chicho Pèlach, ho va fer el tècnic olotí, Raúl Garrido, que el primer que va fer és catalogar el partit de diumenge com a vital. «Estem en una fase en què hem de fer les coses molt bé per acabar de fer aquest salt definitiu que ens mantingui realment allunyats de la part baixa de la taula. La línia que separa l'èxit del fracàs és estreta i, si estem traient bons resultats aquest curs, és per entendre aquesta premissa», va dir l'entrenador valencià. Raúl Garrido va assegurar que els seus jugadors tenen moltes ganes que arribi diumenge per treure's aquest mal regust del partit de Cornellà, en què van caure derrotats per 3-0: «Diumenge no vam estar bé i no vam ser nosaltres mateixos. Podem fer les coses millor i aprenem de les derrotes, per això tenim ganes de tornar a competir quan abans millor». Respecte a la millora del Peralada en el transcurs de la temporada, Garrido va coincidir amb l'anàlisis de Chicho. «Estava clar que el Peralada ho passaria malament al principi del curs per no fer la pretemporada junts. Els filials tenen aquest problema. Depens massa del primer equip, tens jugadors de moltes nacionalitats i tot això requereix un gran treball per contrarestar-ho. S'hi han sobreposat perquè tenen un tècnic que treballa molt bé», va analitzar Garrido, que també va coincidir amb el seu col·lega del Peralada en el fet que es preveu un partit en què ambdós equips lluitin per tenir la pilota: «Hi haurà fases de tot. Nosaltres sempre volem ser dominants però si el rival també vol tenir la pilota, hi haurà alternances. Espero que nosaltres puguem tenir més fases de domini».