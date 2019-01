La selecció espanyola d'handbol masculí va encaixar la seva primera derrota al Mundial 2019 en caure (19-23) davant Croàcia en el tancament del Grup B, de manera que els homes del gironí Jordi Ribera avancen amb només dos punts i els croats es queden el privilegi d'arribar amb quatre a la lluita per estar a semifinals. Espanya va anar sempre per sota en el marcador, sense trobar l'efectivitat necessària per competir amb un rival tan potent.