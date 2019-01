Eusebio Sacristán tindrà diumenge al migdia al camp del Betis la baixa del jugador més trascendent de l'equip, com és Cristhian Stuani, per sanció. Pel mateix motiu, acumulació de targetes, el tècnic dels andalusos, Quique Setién, no podrà disposar del pivot internacional portuguès William Carvalho.