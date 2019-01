Competició desestima la denúncia del «cas Chumi» i el Llevant recorre

La jutgessa única del Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carmen Pérez, va desestimar ahir a la tarda la denúncia presentada pel Llevant sobre una possible alineació indeguda del Barcelona en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei per considerar-la «fora de termini», per la qual cosa els blaugranes van entrar en el sorteig de quarts que es va celebrar a Las Rozas i que els va emparellar amb el Sevilla.

El Llevant va presentar la seva reclamació després de fer-se públic que el central del Barça, Juan Brandáriz Chumi, que estava sancionat amb el filial blaugrana, no podia jugar el partit d'anada al Ciutat de València, amb resultat final de 2-1 a favor dels locals. En el duel de tornada que es va disputar el passat dijous, el Barça es va imposar amb claredat per 3-0.

El conjunt blaugrana es va defensar atenent-se a la circular de novembre de la RFEF que canviava el Codi Disciplinari pel que fa a les sancions dels jugadors d'un filial, en la qual es regulava que una sanció lleu, com l'acumulació de grogues que tenia Chumi, s'havia de complir en la mateixa competició, en aquest cas en Lliga.

El termini va acabar el passat divendres 11 de gener a les 14.00 hores, en haver-se jugat entre setmana el partit i tenir només un dia hàbil per denunciar, i Competició recorda que en arribar fora de termini la denúncia queda «automàticament convalidat» el resultat del partit. No obstant això, la jutgessa no va aclarir si Chumi podia o no podia jugar el partit d'anada, pel que en aquest sentit no dona la raó ni a Llevant ni a Barcelona. Si reitera que la denúncia queda arxivada per «extemporaneïtat».



Cap a Apel·lació

Només saber-se el veredicte de Competició, el Llevant va confirmar que recorrerà davant el Comitè d'Apel·lació després que la Jutgessa Única rebutgés la seva denúncia per entendre que hi va haver alineació indeguda.

«El Llevant UD informa que, després de la resolució de la Jutgessa Única de Competició en la qual inadmet la denúncia d'alineació indeguda d'un jugador del FC Barcelona en el partit d'anada dels vuitens de final de Copa del Rei, el Llevant UD SAD presentarà recurs aquesta mateixa tarda davant el Comitè d'Apel·lació de la RFEF perquè el Comitè pugui resoldre tan aviat com sigui possible», va explicar el club valencià mitjançant un comunicat.