El derbi català a la pista de l'Adrianenc tanca la primera volta del Bordils

El Bordils tanca la primera volta a Divisió d'Honor Plata amb un derbi a la pista del Sant Martí Adrianenc (19.30) en el que serà el primer partit oficial dels gironins després de l'aturada de Nadal per la suspensió del de la setmana passada contra el Sagunt. Bordils i Adrianenc no es trobaven des de fa sis anys, llavors amb els dos equips a Primera Nacional, i el primer derbi a Plata es preveu molt igualat amb l'únic element diferencial del factor pista, atès que l'equip entrenat per Lorenzo Rueda sol ser molt fiable al seu pavelló de La Verneda.

Dimarts, en un amistós al Blanc-i-verd, el Bordils va plantar cara al Granollers d'Asobal (31-35) i avui l'equip de Sergi Catarain tornarà a la competició després d'una aturada que li haurà servit per recuperar l'estat físic d'alguns dels seus jugadors (Sergi Mach, Palahí, Prat...) que havien arribat a Nadal molt castigats.

Per la seva part, l'Adrianenc arriba al partit després de la seva important victòria de la setmana passada a la pista del Palma del Rio (27-28).