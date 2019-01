El Llagostera defensa el seu lideratge contra l'Hospitalet

El líder de Tercera Divisió, el Llagostera, rep aquesta tarda (16.15) el segon classificat, l'Hospitalet, en un partit per al qual ahir Oriol Alsina demanava el suport de l'afició llagosterenca al Municipal. «Serà un partit que es decideixi per detalls i l'afició serà decisiva. El missatge que envio a tots els aficionats és molt clar: quants més vinguin més gaudiran i més ajuda rebrem», explicava l'entrenador d'un Llagostera que té dos punts de marge sobre els barcelonins, que han jugat un partit menys.

«No deixen de ser tres punts més, la diferència és que si els guanyes el rival no sumarà. Queda molta temporada per davant i quan s'acabi sabrem si el que passi en aquest partit serà transcendent o no. Però en aquesta Lliga hi ha 40 partits i no crec que el que acabem fent pugui dependre d'una jornada», analitzava Alsina sobre la seva lluita pel lideratge amb un Hospitalet que, amb l'exdavanter Xavi Molist a la banqueta, és l'equip més golejador (41) i menys golejat de la categoria (11). Dels 41 gols de l'Hospitalet, 13 els ha marcat el seu davanter Manu Salinas, que és el màxim golejador del grup català de Tercera. «Sabem que serà molt complicat però tenim il·lusió», va dir Alsina.