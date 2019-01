La Lliga contradiu la Federació i ajorna el Reus - Las Palmas

El partit Reus-Las Palmas previst per aquest vespre a la capital del Baix Camp (20.30) té molts números de no jugar-se després que ahir la Lliga decidís suspendre tots els partits dels reusencs contradient així la Federació Espanyola, que, poca estona abans, havia desestimat ajornar el partit a petició dels jugadors locals.

«La Reial Federació Espanyola de Futbol ha resolt no ajornar els dos pròxims partits del CF Reus Deportiu, com havien sol·licitat els jugadors de l'equip, perquè no es compleixen els requisits previstos per a això en la normativa federativa», havia anunciat la federació via comunicat en una postura que topa frontalment amb el que va dir la Lliga i el seu president, Javier Tebas, unes hores més tard.