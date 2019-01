«Orgull gironí» a Segona B

El Girona va lluir l'eslògan Orgull Gironí a la seva samarreta des del febrer de l'any passat fins al final del curs, en la que va ser la primera temporada del club gironí a la màxima divisió del futbol espanyol. A Segona B, són Olot i Peralada qui presumeixen de representar la província de Girona a la divisió de bronze.

La Unió Esportiva Olot, equip que actuarà com a local en el derbi de demà, va patir molt per mantenir-se a Segona B la temporada passada. De fet, no es va salvar fins al temps de descompte de l'últim partit de lliga amb un gol de Roger Barnils que ja forma part de la història del club. En canvi, aquesta temporada, els de Raúl Garrido estan fent història realitzant la millor temporada del club a Segona B amb uns números increïbles i un joc molt vistós. Just abans del derbi, els olotins són setens a la classificació, a set punts de les posicions de descens. Els de la Garrotxa mostren uns números defensius extraordinaris. Fins aquesta última jornada, el conjunt olotí era el segon equip menys golejat del grup, però, amb la derrota per 3 a 0 a Cornellà, es converteix en el quart equip que menys gols encaixa del grup tercer de Segona B, fet que, de totes maneres, és molt meritori.

I per últim, de la dada que es pot mostrar més orgullós el conjunt garrotxí, és d'haver encadenat 10 partits consecutius sense perdre en una categoria tan complicada com és la Segona B. La derrota d'aquest cap de setmana passat a Cornellà és la primera des del 21 d'octubre, quan van caure derrotats 0 a 1, a casa, davant el Lleida.

Ha tornat el millor Peralada

A diferència de l'Olot, els de l'Alt Empordà no van patir massa per assolir la salvació la temporada passada. Amb l'arribada de Narcís «Chicho» Pèlach a la banqueta al mes de gener, l'equip es va mostrar més reconeixible, i amb l'exentrenador del Figueres al capdavant, el Peralada va assolir 9 victòries, 8 empats i 2 derrotes en les últimes 19 jornades de lliga. Aquests resultats van permetre als verd-i-blancs acabar la temporada novens a només 7 punts del play-off.

Tot i això, després de molts canvis en la plantilla, els empordanesos no van començar amb bon peu aquesta temporada 18/19. En les primeres nou jornades, els de Chicho encara no havien guanyat cap partit i sumaven 5 empats i 4 derrotes en total, però una victòria a Terol (0-1) a la jornada 10 gràcies a un gol del màxim golejador de l'equip, Pau Miguélez, va canviar la dinàmica.

Des d'aquesta victòria a terres aragoneses, el Peralada ha sumat 5 victòries, 4 empats i només dues derrotes i ara mateix se situa desè amb dos punts menys que l'Olot i quatre per sobre del descens.

La bona notícia per als empordanesos no és només el fet de treure bons resultats, sinó que aquest cap de setmana passat es va veure la millor versió de l'equip en la victòria per 2 a 0 davant el Sabadell. Els de Chicho van recordar l'equip que es veia la temporada passada. Un conjunt ofensiu, que domina amb la pilota i sòlid en defensa.

Un derbi igualat

La temporada passada ja es van veure dos derbis molt igualats entre Olot i Peralada. Tant en el partit de la primera volta com en el de la tornada el resultat va ser el mateix: 0-0. Aquesta temporada, en el partit de la primera volta a Montilivi, va ser l'equip de Garrido qui es va emportar els tres punts després de guanyar 0 a 1 gràcies a un gol d'Hèctor Simón.En el derbi de demà també es preveu un enfrontament sense favorits entre dos conjunts amb entrenadors d'idees molt semblants i que utilitzen el mateix esquema. El Peralada està en dinàmica ascendent després de dues victòries consecutives, mentre que l'Olot haurà d'aixecar-se del cop rebut a Cornellà. El que està clar és que ambdós conjunts han demostrat que tenen arguments per assolir la permanència sense patir i continuar representant el futbol gironí a Segona B la pròxima temporada.