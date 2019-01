El Palamós fitxa el migcampista iranià de 22 anys Esmail Sharyari

Ha estat una setmana a prova i finalment ha convençut Javi Salamero. El tercer fitxatge de l'era Otamendi ha aterrat a l'estadi Palamós-Costa Brava i s'afegeix al pivot defensiu amb passaport belga Tika Kafusha i a l'extrem colombià Steven. Es tracta del migcampista iranià de 22 anys Esmail Sharyari, procedent de la Guineueta (Primera Catalana) i amb passat al Alshabab de la Lig2 Country de Dubai, al Providence Khoozestan de la Lig1 de Georgia i al Meshaxti de la Lig2 d'Iran. Esmail, que va ser presentat el passat dijous a la renovada sala de premsa, fitxa fins a final de temporada i com el colombià Steven ho fa a cost zero per als palamosins. Des de fa unes temporades, a Palamós han obert la porta al mercat internacional i han arribat jugadors estrangers procedents de països molt diversos. Per exemple, Aliou Doumbia, un jugador africà de Mali i conegut sobretot per ser el cosí de Seydou Keita. O un altre jove, l'australià nascut a Sydney Anthony Lukic. El 2017 va arribar l'argentí amb passaport italià Nico Zanetti, nebot de l'exjugador de l'Inter i de la selecció argentina Javier Zanetti. L'any passat va ser el torn per a l'hindú Luv Kapoor, fitxat fruit de la col·laboració amb l'empresa Perfect Football Academy. Des de l'arribada de Patxi Otamendi a la presidència, han arribat un africà amb passaport belga, Tika Kafusha, un colombià, Steven, i ara un iranià, Esmail Sharyari.