Els tiradors de La Roda posaran a prova la defensa del Bàsquet Girona

Ara fa dues jornades, l'escorta de La Roda José Luís González va fer un 5 de 16 en triples en la derrota del seu equip a Vic; en fa tres, va tirar els mateixos, 16, i en va fer 1 menys (4) en la victòria contra el Villarrobledo; i la setmana passada va deixar de tirar quan duia un 0 de 7 i el seu equip va acabar derrotant per sorpresa el Múrcia (82-78). Pot semblar una anècdota però com que al costat de González hi ha un altre reconegut especialista en el tir de tres punts de les lligues LEB, el base Óscar Herrero, queda clar que avui (19.00 h, Fontajau) el Bàsquet Girona necessita estar atent als exteriors de La Roda si no vol que els manxecs, penúltims classificats, els tornin a derrotar com ja van fer en el partit de la primera volta per 76-58 amb 29 punts i 7 triples de González i 12 amb 4 triples d'Herrero.

«Són un equip amb dos o tres especialistes en el tir de tres punts, tiren de 8 i 9 metres amb encert, i hem de fer una molt bona defensa de perímetre perquè si tenen el mateix encert que en el partit de la seva pista en la primera volta no tindrem opcions», apuntava ahir Quim Costa sobre un rival que, González i Herrero a banda, també té el joc interior físic habitual en la categoria amb jugadors com Adon, Barro, Kougnia o Nzege.

«Després de la derrota a casa, que ens trencava la ratxa de victòries, i de guanyar a Almansa, el nostre propòsit és seguir sumant victòries, però també créixer i evolucionar com a equip, sobretot a casa, que sembla que ens està costat més», deia Quim Costa, que en el darrer partit a Fontajau, el 4 de gener contra el Morón, va veure com els andalusos trencaven una llarga ratxa de victòries del seu equip que s'allargava des del debut de Jordi Trias davant el Vic. La setmana passada, el Girona es va refer guanyant a Almansa i ara mateix ocupa el quart lloc de la classificació de LEB Plata.