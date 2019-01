Victòria agònica del Bordils

El Bordils només s'ha posat un cop per davant al marcador en tot el partit i ha estat el definitiu (26-27). Els de Sergi Catarain, que per moments han anat perdent de set gols, s'han acabat imposant a la pista del Sant Martí Adrianenc i aconsegueixen guanyar a fora per primer cop aquesta temporada.

Un gol d'Esteve Ferrer, quan faltava un minut pel final del partit, ha posat en avantatge als blanc-i-verds. Quedava un atac pels locals i, quan faltaven cinc segons, Marc Prat ha comès penal. El local Cisneros anava als set metres, però Jordi González ha aturat la pena màxima, el que ha donat el triomf al conjunt de Catarain.