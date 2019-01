Elogis i competitivitat al derbi

Un derbi amb tan bon ambient promet. I molt. L'Olot rebrà aquesta tarda (16.30 h) el Peralada al Municipal amb l'objectiu de refer-se del cop dur rebut a Cornellà, on l'equip va perdre 3-0 després d'una ratxa de 10 partits consecutius sense perdre. «Al vestidor hi ha moltes ganes de tornar a competir diumenge en el derbi per oblidar el partit de Cornellà», assegurava Raúl Garrido a la prèvia. D'altra banda, el Peralada vol mantenir la ratxa dels últims partits, que els ha permès, no només sortir del descens, sinó situar-se 4 punts per sobre de les posicions que condemnen a la Tercera Divisió. «Estem en un gran moment. Cada vegada estem més cohesionats com a equip i venim a Olot a continuar amb la bona dinàmica. Volem aprofitar-ho», deia Chicho.

El filial del Girona no va aconseguir guanyar cap dels 9 primers partits de lliga (4 derrotes i 5 empats), però els de Chicho han capgirat la situació i porten 2 victòries consecutives i 4 partits sense perdre, mostrant la seva millor versió. «No vam poder fer una pretemporada junts i durant el principi de temporada nosaltres encara estàvem fent la nostra preparació particular. Ara ja portem molts entrenaments fets i molts partits jugats i això es nota», explicava el tècnic xampanyer. Tant l'Olot com el Peralada són dos equips que tenen un sistema de joc i un estil molt semblant. Ambdós conjunts aposten per tenir la pilota, plantejar atacs posicionals i ser ofensius. A més, tots dos utilitzen l'esquema amb línia de tres centrals que tants bons resultats els va donar la temporada passada i els està donant en la present. «Garanteix una sortida de pilota neta, pots tenir més amplitud en banda si utilitzes extrems com a carrilers i podem tenir més alçada a la pilota parada, ja que tenim tres centrals», analitzava Chicho.

Els olotins arriben al partit sense baixes i recuperen Alan Baró, que ja ha complert la seva sanció, i Barnils, refet de la seva lesió. El Peralada té les baixes de Kévin Soni i Iago López, lesionats, i de Valery, Paik i Àlex Pachón, que han viatjat amb el Girona a Sevilla, per enfrontar-se al Betis.