El Figueres vol aprofitar la visita del cuer per retrobar-se amb la victòria

El Figueres té aquest migdia (12 h) una molt bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria. Els de Joan Esteva s'enfronten al cuer Martinenc, que no guanya cap partit des de finals de setembre, amb l'inconvenient de les nombroses baixes que ha patit l'equip darrerament. «No esperem un partit fàcil perquè el rival ja ha demostrat davant d'altres equips que cada jornada és una nova oportunitat i lluitaran fins al final per esgarrapar algun punt. Volem aconseguir una victòria per retornar al camí dels bons resultats i donar continuïtat a les coses positives dels últims partits, que han acabat amb empats davant rivals de la part alta», deia el tècnic.

De moment, els empordanesos només han patit baixes aquest mercat d'hivern i han vist com Dan Coll s'afegia a la marxa de Carles Puig. A més, tampoc poden comptar amb els lesionats Joan Pons, Ferrón i Vilanova.