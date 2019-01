Ivan Camps i Paula Cabrerizo s'imposen a la Marathon del Trail Rocacorba

La borrasca que amenaçava en mostrar la veritable cara de l'hivern s'ha deixat veure aquest matí a Canet d'Adri. La pluja de primera hora al costat del vent i la boira han convertit el Trail Rocacorba 2019 en una cursa extremadament exigent. Les tres distàncies han posat als atletes a prova en una jornada de fred i fang per les muntanyes de Rocacorba, en el dia en què Paula Cabrerizo ha tornat a exhibir la seva qualitat i on la tripleta Ivan Camps, Gerard Morales i Lluís Ruiz han compartit entrada a meta en la prova reina.

La nit ha estat plujosa i la bucòlica sortida de la Marathon de 38 quilòmetres amb 2200 metres de desnivell positiu il·luminada pel foc semblava un avançament del que esperava als corredors a Rocacorba. La dificultat del terreny al costat de les inclemències meteorològiques han afegit exigència a la cursa. Ivan Camps, un dels corredors més potents de Catalunya, ha format grup ja de sortida amb el sempre combatiu Gerard Morales, del BUFF® Pro Team i un dels atletes que mai falla a les edicions del Trail Rocacorba, i el seu company d'equip Lluís Ruiz, i junts han sumat quilòmetres i relleus al capdavant de la cursa. Els tres han coronat a l'uníson el santuari de Rocacorba al quilòmetre 7 i han corregut conjuntament tota la prova per entrar de la mà a la meta de Canet d'Adri amb un crono de 3h53'11". La victòria en categoria individual ha sigut per a Camps, al qual han acompanyat al podi José Antonio Pérez en segona posició amb 4h03'09" i Isaac Riera, que ha tancat el podi amb 4h05'56".

En fèmines la cursa comptava amb la presència de Paula Cabrerizo, il·lustre campiona d'Espanya de Curses per Muntanya en línia i d'Europa de KV en 2015, i que ha tornat a mostrar de nou tot el seu potencial arrasant a la Marathon. Cabrerizo no ha donat lloc a la sorpresa i s'ha endut el triomf amb un registre de 4h36'09", per davant d'Ester Franch amb 5h12'08" i de Daniela Surugiu amb 5h57'54". A la Marathon per equips els reis han estat Gerard Morales i Lluís Ruiz que han entrat al costat del guanyador absolut de la cursa amb 3h53'11". En categoria mixta els millors han estat Mònica Vives i Javier Gallardo amb 4h47'21", mentre que en fèmines el triomf se l'han emportat Alfonsina Peppa i Marta Batalla amb 5h35'42".

En la distància Trail, de 30 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.700 metres, la cursa ha sigut igualada durant bona part del recorregut fins que Carlos Galobardes ha aconseguit distanciar-se de Marc Carós i Oscar Carrasco. Galobardes ha vençut amb 2h55'15" davant dels 2h58'56" de Carrasco i els 2h59'13" de Carós. En fèmines Mireia Pons, que ja es va imposar en categoria Express el 2018, no ha donat opcions a les seves rivals i s'ha apuntat una nova victòria amb 3h22'12". Al podi l'han flanquejat Jenny Arasil amb 3h58'26" i Irene Fuertes amb 4h12'36".

En la distància Express de 20 quilòmetres amb 900 metres de desnivell positiu ha sigut una cursa de bojos. Quatre corredors han passat junts i a tota velocitat pel quilòmetre 10 amb tot per decidir. La victòria anava molt cara i ha sigut Abel Carretero amb 1h37'23", qui se l'ha apuntat finalment. La segona posició ha sigut per a Arnau Aranda amb 1h37'40" i el podi l'ha completat el campió del món de Skyrunning Pere Aurell amb 1h38'11". En categoria femenina Anna Comet ha assolit el primer triomf en una cursa en línia després de la seva recent maternitat i ha creuat la meta de Canet d'Adri amb 1h57'56". Nicole Millar ha sigut segona amb 2h09'17" i Sarah Hansson ha completat el podi amb 2h11'30".



CLASSIFICACIONS

EXPRESS (M)

1. Abel Carretero (AE Matxacuca) - 1h37'23"

2. Arnau Aranda (Inverse Team) - 1h37'40"

3. Pere Aurell (Merrell) - 1h38'11"

EXPRESS (F)

1. Anna Comet (Dynafit - The Elements) - 1h57"56·

2. Nicole Millar - 2h09'17"

3. Sarah Hansson (Nu Swimrun Club) - 2h11'30"

TRAIL (M)

1. Carlos Galobardes (Team Land) - 2h55'15"

2. Oscar Carrasco (AE Matxacuca) - 2h58'56"

3. Marc Carós (Fanatik) - 2h59'13"

TRAIL (F)

1. Mireia Pons (Inverse Team) - 3h22'12"

2. Jenny Arasil (AE Matxacuca) - 3h58'26"

3. Irene Fuertes (HG AML Team) - 4h12'36"

MARATHON (M)

1. Ivan Camps (Compressport) - 3h53'18"

2. José Antonio Pérez (Flexor Trail) - 4h03'09"

3. Isaac Riera (HG AML Team) - 4h05'56"

MARATHON (F)

1. Paula Cabrerizo (Ekuon) - 4h36'09"

2. Ester Franch - 5h12'08"

3. Daniela Surugiu (Uglow Spain) - 5h57'54"

TEAM MARATHON (M)

Gerard Morales i Lluís Ruiz - 3h53'11"

Robert Masó i Jordi Casadellà - 4h14'32"

Jordi Abadia i Javier Carrascosa - 4h21'24"

TEAM MARATHON (X)

Mònica Vives i Javier Gallardo - 4h47'21"

Ona Sociats i Gerard Artés - 4h52'22"

Manu Vilaseca i Abdelkadous Mouj - 5h42'05"

TEAM MARATHON (F)

Alfonsina Peppa i Marta Batalla - 5h35'42"

Lisi Martí i Yolanda Echevarría - 5h54'43"

Célia Trévisan i Carole Sérisier - 6h13'38"