Jordi González és l´heroi d´un triomf clau del Bordils

Amb suspens, però per fi ha arribat la primera victòria lluny del Blanc-i-verd aquesta temporada. Va ser Jordi González el gran heroi de la nit, que va parar un penal quan faltaven tres segons pel final del partit. El porter visitant va desviar el llançament i es va haver d'estirar per treure la pilota a la mateixa línia de gol. Abans, Esteve Ferrer havia marcat el 26-27 quan faltava un minut per al final, i va ser el gol definitiu.

Però els de Catarain no van tenir un partit fàcil. Els locals van agafar avantatges clars al llarg de de la primera part-en van tenir un de set gols (17-10).

En la represa, els visitants van aconseguir capgirar el marcador gràcies a un contundent parcial de 0-8 (17-18). Però ràpidament els barcelonins es tornarien a posar per davant.

Va ser un final de partit molt igualat i intens, perquè el Bordils va aconseguir retallar ditàncies -del 23-20 al 26-26 en nou minuts- per acabar guanyant el partit.