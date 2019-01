L´Uni remunta contra el València i manté la seva ratxa a la lliga

Sense la lesionada Shay Murphy i amb Laia Palau minvada físicament per culpa de la grip, l'Spar Citylyft Girona ha mantingut la seva ratxa a la lliga aconseguint la seva onzena victòria consecutiva davant un bon València que s'ha arribat a posar 8 punts amunt en el tercer quart (41-49).

Els problemes de faltes, sobretot després de dues tècniques seguides molt rigoroses a Dongue i Hampton, han acabat d'enfosquir la tarda per a l'Uni. Però, l'empenta de Fontajau amb la segona millor entrada de la temporada, prop de 3.000 espectadors, l'aportació en el joc interior de Colhado i Resingerova i l'ofici de Núria Martínez han acabat aixecant el partit davant l'entusiasme dels seguidors gironins.

Des dels primers minuts s'ha vist clar que el València, que també serà el rival de les gironines en l'eliminatòria de quarts de final de Copa, avui no posaria la victòria gens fàcil. Un parell de triples consecutius de Hampton i Oma han permès a l'Uni arribar per davant al final del primer quart (24-18), però el pas dels minuts encara ha anat complicant més i més el partit per a les gironines. L'encert en atac ha desaparegut, però l'energia de Dongue i la presència prop de la cistella de Colhado compensaven l'aparició de María Pina (12 punts al descans) perquè l'Uni arribés a la meitat del partit encara dominant per un punt (36-35).

Després de la represa, la grapa del València i un parell de decisions arbitrals poc compartides per la gent de Fontajau (dues tècniques gairebé seguides a Dongue i Hampton, en aquesta cara era la quarta falta personal), han enfosquit molt el panorama per a l'Uni. Dos tirs lliures d'Anna Gómez han posat el València 8 punts per sobre en el marcador (41-49). Amb un cinc poc convencional en pista- dues bases i mitja (Palau, Núriai Martínez i Buch) i dues pivots grans (Colhado i Resingerova)- l'Uni capgirat el partit en un tres i no res. 50-49 després d'un bàsquet de la pivot txeca (50-51 al final del tercer quart).

Si les faltes t'obliguen a jugar amb dues pivots grans a la vegada, aprofita-ho. Ha degut pensar Èric Surís i l'Uni ha començat el darrer quart buscant el joc interior. Quatre atacs, quatre pilotes interiors a Colhado i Reingerova. Quatre punts per a cadascuna i Rubén Burgos, tècnic del València que es veu obligat a demanar, quan s'han jugat poc més de dos minuts (58-51).

Un cop més, María Pina i Anna Gómez han intentat rescatar el València, però si la base i l'aler valencianes són jugadores amb ofici més en té Núria Martínez. La base de Mataró no havia estat especialment encertada en atac, fins al final del tercer quart no havia anotat cap cistella en joc (només tres lliures), però amb les visitants tancades sobre Colhado ha aparegut per sentenciar el partit amb cinc punts consecutius: un tir de cinc metres i un triple (65-55, màxima diferència pera qualsevol dels dos equips al llarg de tot el partit) i un mur massa insalvable per al València.

Al final (71-61) i onzena victòria consecutiva de l'Spar Citylift Girona a la lliga.