El Madrid canvia la imatge

Un sensacional gol de Casemiro a deu minuts per al final i un altre de Modric en el temps afegit van donar la victòria al Reial Madrid davant el Sevilla (2-0) en un partit de la jornada vint, el primer de la segona volta, en què els pupils de Santiago Solari van merèixer haver encarrilat el triomf molt abans després d'una segona meitat plagada d'ocasions per al quadre blanc, que se situa tercer en la classificació.

Ceballos la va estavellar en el travesser, Vinicius es va topar dues vegades amb Vaclik i Modric va xutar al pal. Tant va ser la insistència que es va acabar trencant. Després d'una primera part sense gaires lluïments, en la línia de tota la temporada, Casemiro va trencar el partit amb el seu fort xut. El gol va anestesiar un Sevilla que es va assemblar molt poc a la seva versió del Pizjuán.

El vigent campió d'Europa va arrencar amb potència, però aviat va apagar la seva maquinària. Tan sols Vinicius va poder afegir picant al partit. El jove brasiler va ser l'únic capaç de superar línies i trencar la cintura als seus rivals. L'atreviment és totalment compatible amb els seus divuit anys. L'única llum que il·lumina en un madridisme que continua trobant a faltar a Cristiano Ronaldo.

L'equip de Pablo Machín, per la seva part, va demostrar que baixa prestacions lluny del seu estadi. Sense la millor versió de Banega i amb Sarabia «desaparegut», l'equip andalús va encomanar la seva sort a la velocitat d'André Silva i la murrieria de Ben Yedder. No obstant això, va ser Escudero qui va tenir la millor ocasió amb un xut al lateral de la xarxa. El convalescent Courtois no va patir molt més.

Amb el temps complet i un Sevilla escapçat, amb Munir intentant caçar alguna pilota, va arribar la sentència del conjunt blanc. Un error de Kjaer va habilitar a Modric al mà a mà. El croat, que va afusellar en el cor de l'àrea, va demostrar els seus galons en una temporada plena d'alts i baixos. El 2-0 va matar a un Sevilla que va ser qui va obrir la ferida dels blancs, amb un 3-0 a la primera volta. Dijous, el Girona visita Madrid.