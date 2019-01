Un penal ho esguerra tot

Un partit com el que ahir enfrontava la UE Llagostera i el CE Hospitalet, se sol resoldre per petits detalls, i aquest no va ser una excepció. Un penal transformat per Cristian Alfonso a punt de transformar-se el temps reglamentari va certificar la segona derrota de la temporada del conjunt gironí a casa (0-1), i va igualar encara més les primeres places de la classificació, ara encapçalada pels riberencs gràcies al goal-average particular. Abans de l'acció decisiva del partit, noranta minuts de màxima igualtat entre dos dels màxims aspirants a l'ascens.

El partit, que va reunir un gran nombre de seguidors, va començar amb molta intensitat i els dos equips intentant apoderar-se del domini del joc, fet que va provocar que durant bona part de la primera meitat hi hagués molt poques ocasions, la majoria mitjançant centrades laterals i accions o jugades a pilota aturada. La més clara: una rematada al travesser de Medina a tres minuts del descans.

A la represa, el partit va seguir el mateix guió tot i que van ser els locals qui amb el pas del temps van mostrar-se més ambiciosos i directes buscant la porteria rival. Moussa, Sascha, i finalment Lucas Viale van disposar de les seves ocasions per avançar el seu equip però cap d'elles va trobar el camí del gol. En el tram final i amb els gironins bolcats a l'atac, una falta d'estratègia mal elaborada va desencadenar un contraatac dels visitants que va acabar amb un penal de Lucas Viale sobre Miquel Ripoll. Cristian Alfonso no va desaprofitar l'oportunitat de desequilibrar el marcador sense temps perquè els d'Oriol Alsina busquessin l'empat, tot i que en l'últim sospir van disposar d'una ocasió per almenys salvar un punt.

Amb el xiulet de l'àrbitre els locals no van amagar la seva decepció sabent de la importància de l'enfrontament contra un rival directe, i que podien agafar distància amb els seus immediats perseguidors. Sense temps per lamentar-se el Llagostera, ara segon a la classificació, descansa avui abans de posar la mirada en la propera visita al camp del Santfeliuenc, tot esperant que el Prat i el Terrassa no aconsegueixin sumar els tres punts.