El Figueres suma un punt insuficient davant el cuer

El Figueres no va passar de l'empat a casa davant del cuer en un partit en què els empordanesos van regalar la primera part als barcelonins i es van veure obligats a remuntar a la segona.

Els homes de Joan Esteva no van generar gaire perill durant els primers 45 minuts. Van ser moments de domini estèril dels figuerencs, que tenien el control de l'esfèrica, però no inquietaven l'àrea defensada per Juanma. A més, Èric Torres va haver d'abandonar el terreny de joc lesionat (m. 9). El seu lloc el va ocupar Subi.

Els locals ho van intentar per mitjà de les botes de Ritxi (m. 13), però el seu xut des de l'interior de l'àrea va sortir fora per poc. També Gelmà i Sergio Álvarez ho van provar, però les seves rematades tampoc van acabar en gol.

Si que van acabar al fons de la porteria local dues accions de Marçal. Primer, aprofitant un rebuig i després transformant un penal comés per Canal. El cuer va regirar un partit en tant sols dos minuts per marxar al descans amb un avantge de dos gols a favor, que no havien tingut en tota la temporada.

A la represa, el Figueres va sortir amb molta ambició per capgirar el resultat i va monopolitzar la pilota durant tot el segon temps. El primer avís no va trigar a arribar i Sergio Álvarez va posar en problemes a Juanma que es va haver d'estirar per evitar el gol.

Una de les claus de la remuntada va ser l'entrada damunt la gespa d'Álvaro, que va revolucionar el partit. El malagueny va ser l'autor de les dues dianes que van equilibrar l'enfrontament. La primera va arribar d'una passada entre línies que va rebre a la frontal i amb un gran xut va batre Juanma. El segon va ser un altre xut ajustat al pal. Era el minut 73 i el Figueres anava a per més.

Els intents per aconseguir els tres punts van resultar infructuosos. Pimentel va tenir la victòria a les seves botes, però el seu xut va anar a parar a l'exterior de la xarxa. Els barcelonins també ho van provar a la contra, però el xut de Marçal va sortir desviat.

Al final, un punt amb regust agredolç pel rival que tenien davant, però satisfets per la gran reacció a la segona part.

El proper partit el Figueres visitarà el camp del Castelldefels.