Ivan Camps i Paula Cabrerizo s´imposen en la Marathon de l´exigent Trail Rocacorba

La pluja, el vent, la boira i el fredvan fer acte de presència en una vuitena edició del Trail Rocacorba que es presentava més exigent que els últims anys a causa de les males condicions del terreny a causa de la meteorologia desfavorable. Però el mal temps no va impedir veure curses interessants pels paisatges que dibuixa la Vall de Llémena amb la reconeguda silueta del Rocacorba amb el santuari omnipresent damunt la roca. Una Rocacorba, amb sortida i arriba a Canet d'Adri, que aquest any ha coronat Ivan Campos i Paula Cabrerizo en la seva categoria reina.

Camps, un dels corredors més potents de Catalunya, va comendar els 38 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell de la Marathon de principi a fi, acompanyat per Lluís Ruíz i Gerard Morales, que van guanyar la prova per equips. Els tres atletes van anar fent relleus al capdavant de la cursa per creuar la meta en primera posició. Campos va acabar amb un temps de 3:53:11 i va avantatjar al segon classificat, José Antonio Pérez, en gairebé 10 minuts (4:03:09). Mentrestant, el corredor de Sant Hilari, Isaac Riera, va completar el podi de la categoria reina amb un crono de 4:05:56.

Tampoc hi ha hagut emoció pel triomf en la categoria reina femenina. La campiona d'Espanya de Curses de Muntanya en línia i d'Europa de KV el 2015, va demostrar tot el seu potencial i va arresar amb un temps de 4:36:09. Un crono que va ser més de mitja hora millor que el de la segona classificada, Ester Franch (5:12:08). Un avantatge que s'ha distanciat amb més d'una hora amb Daniela Surugiu, que va arribar en tercera posició després de creuar la meta amb un temps de 5:57:54.

Sí que va ser més igualada la cursa de Trail masculina. Carlos Galobardes, Marc Carós i Oscar Carrasco van anar la major part de la cursa frec a frec, però en els quilòmetres finals Golabardes va aconseguir distanciar-se dels dos rivals i acabar la prova, de 30 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell, amb un crono de 2:55:15. Al seu darrere van entrar Carrasco (2:58:56), segon, i Carós (2:59:13), tercer.

En el Trail femení Mireia Pons, gaunyadora de la prova Express l'any passat, es va imposar de forma contundent amb un temps de 3:22:12, a més de mitja hora de Jenny Arasil i Irene Fuertes que van completar el podi.

En l'Express masculina es va veure una carrera molt emocionant. Quatre atletes anaven junts al quilòmetres 10, però va ser Abel Carretero qui es va acabar imposant només amb 17 segons d'avanatge respecte el segon classificat, Arnau Aranda. Mentre, Pere Aurell va completar el podi d'una cursa de20 quilòmetres amb 900 metres de desnivell.

En l'Express femení, el triomf va ser per Anna Comet, que es va imposar amb contundència a Nicole Millar i Sarah Hansson.