L'Olot es posa a sis punts del «play-off» i el Peralada trenca la bona dinàmica

La victòria del conjunt de Raúl Garrido deixa l'Olot setè a només sis punts del play-off i a nou per sobre del descens, mentre que el Peralada trenca la seva ratxa de cinc partits sense perdre i és dotzè a tres punts del descens i dos per sobre de la posició de play-out. Com no podia ser de cap altra manera, Raúl Garrido estava exultant. «Aquesta ha estat la setmana més difícil de gestionar des que soc entrenador de l'Olot. Perdre de la manera que ho vam fer a Cornellà va ser dur», va resumir el valencià, que continuava: «La resposta de l'equip ha estat molt bona, molt. A la primera part hem patit, però ho hem sabut capgirar. La satisfacció és màxima perquè remuntar un partit sempre és difícil però fer-ho davant d'un rival com el Peralada, encara ho és més. Hem tingut caràcter i il·lusió per aixecar el resultat». Garrido va tenir una bona lectura del partit, fent els moviments correctes per assolir el triomf. «Els canvis ens han sortit bé i això dona un valor immens a aquesta plantilla. Els vull felicitar i estic molt content per tenir-los a tots endollats». L'Olot no es vol descentrar, i continuar mirant a curt termini. «És un error anar més enllà del pròxim partit. El nostre objectiu és gaudir de cada partit i competir-lo. Estem a nou del descens, no m'interessa a quan estem del play-off».

L'altra cara de la moneda era Chicho, resignat amb la derrota.

«És una pena no haver aconseguit el resultat que mereixíem, però al davant teníem un gran equip, com és l'Olot, i ens toca felicitar-los per la victòria». El tècnic gironí va considerar que l'àrbitre va prendre decisions difícils d'entendre: «Ens ha perjudicat no havent xiulat un penal clar a Jofre mentre que no ha dubtat a indicar una falta de Santi Bueno que no existia».



Pol Ballesté fitxarà per l'Olot

Sergi Raset, el director esportiu olotí, va confirmar a Ràdio Olot que el porter Pol Ballesté fitxarà lliure en les pròximes hores pel conjunt de la Garrotxa. El català va jugar el curs passat al Badajoz.