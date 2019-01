L´Olot surt victoriós d´un derbi molt competit que es decideix en l´afegit

La Unió Esportiva Olot va aconseguir tres punts molt importants en un derbi més que disputat. Els garrotxins es van mostrar clars dominadors del matx tenint la possessió de la pilota, mentre que el Peralada va saber contrarestar el seu joc posicional per intentar sorprendre a contraatacs. Tot i això, l'entrada de Cosme va revolucionar el partit. El davanter valencià va fer l'1 a 1 i va assistir a Héctor perquè fes el 2 a 1 en el temps de descompte.

Davant la baixa de Soni (lesió) i Pachón (amb el primer equip), el tècnic del Peralada va decidir donar entrada a Giorgi a l'onze inicial per reforçar el mig del camp i va situar Miguélez en punta amb Mario com a segon davanter. Els empordanesos van aconseguir així ocupar els espais interiors i van desactivar totalment Héctor i Pedro, els directors de joc dels olotins. Durant els primers minuts de partit els de Garrido van estar els dominadors del matx. La defensa olotina buscava la sortida neta de pilota i el Peralada esperava a camp propi per buscar el contraatac i fer mal als garrotxins a través del joc directe. Malgrat el domini olotí, al minut 12, Giorgi va tenir la primera oportunitat del partit amb un xut des de fora l'àrea que va marxar desviat de la porteria defensada per Ginard.

A poc a poc el Peralada va anar menjant-li el terreny als olotins, que donaven la sensació de no estar còmodes davant el plantejament de Chicho i, un minut després de l'ocasió de Giorgi, Rober, amb la col·laboració de Carles Mas, va fer el 0 a 1. Kilian va servir un corner magnífic amb l'esquerra al primer pal i el migcampista va enviar l'esfèrica al fons de la xarxa malgrat l'intent del central banyolí de rebutjar la pilota.

Pocs minuts després va ser Miguélez qui va tornar a donar un ensurt als olotins amb una rematada que va marxar desviada. Als garrotxins els estava costant molt trobar la manera de fer mal a un Peralada que es trobava còmode sense pilota i quan faltaven 5 minuts pel final de la primera meitat, Ferraresi va estar a punt de fer el 0 a 2 després de conduir l'esfèrica, sense oposició, des del seu propi camp fins a l'àrea rival, però el xut del veneçolà va passar fregant el pal.

L'efecte Cosme

A la segona meitat el guió va ser el mateix fins que al minut 55 de partit Garrido va fer el canvi que va capgirar el partit. El tècnic va donar entrada a Cosme, que va revolucionar el matx i va entrar per barallar-se amb la defensa rival, per dominar el joc aeri i baixar pilotes. Només 10 minuts va tardar a fer efecte el canvi de Garrido. Héctor va servir una falta lateral, la defensa empordanesa no va rebutjar l'esfèrica amb contundència i Cosme va aprofitar per recollir la pilota dins l'àrea rival i endinsar-la a la porteria defensada per Suárez.

Per seguir amb l'estratègia de jugar directe i penjar pilotes a l'àrea, Garrido també va donar entrada a Barnils, expert en marcar gols decisius. Al minut 88, Héctor va advertir al Peralada, amb un xut des de fora l'àrea amb l'esquerra, que volia el triomf i no especularia amb el resultat. Els de Chicho pràcticament no van generar perill en l'últim quart d'hora de partit i semblava més probable que arribés el 2 a 1 que no pas l'1 a 2.

Finalment no va ser Barnils qui es va vestir d'heroi, però s'hi va vestir un altre que també hi està acostumat: Héctor Simón. Cosme, que va ser el millor jugador de l'Olot en els 35 minuts que va estar al camp, va desfer-se de Teo per fer una passada de la mort cap a Héctor, que va fer el 2 a 1 amb un xut dins l'àrea que va desviar lleugerament un defensor empordanès.