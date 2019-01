Messi allibera el Barça del parany del Leganés

La que havia de ser la primera gran nit de Dembélé com a barcelonista va acabar amb una nova exhibició de Leo Messi, que en va fer prou amb mitja hora per dinamitar el partit, intervenir en el 2-1 i marcar el 3-1 davant del Leganés.

Messi va veure els primers 66 minuts del partit des de la banqueta. Un combatiu Leganés que va posar les coses molt difícils als catalans fins que Messi va entrar amb 1-1. Fins llavors, Dembélé havia estat el protagonista del partit.

Dembélé ara és un altre. D'aquell futbolista desubicat, que arribava tard als entrenaments, que es rumorejava que tenia poca cura de la seva alimentació no en queda res. Ara brilla amb llum pròpia, se sent poderós, amb un elegant canvi de ritme amb què supera rivals, un rere l'altre, i emula el correcamins i aquell mic, mic amb el qual avisava cada vegada que es rifava el seu antagonista. Ahir Dembélé, amb Messi a la banqueta, es va carregar l'equip a l'esquena i des del primer minut es va sentir poderós. El francès, des de la banda dreta, va ser la punta de llança de l'atac dels barcelonistes, en un partit en què, per una vegada i assetjat pel dur calendari, Valverde va apostar per les rotacions.

Va destacar Dembélé, però també Aleñá, que en la seva primera titularitat de Lliga, va mostrar del que és capaç. En el primer temps, Dembélé va posar el talent i Suárez les rematades a porta. El francès, a més, va ser el que va obrir la llauna, en una acció que va iniciar ell mateix, en la qual va combinar amb Alba i que va culminar amb una rematada a la xarxa després de col·locar la pilota al costat del pal esquerre de la meta del Leganés en el minut 32. El vuitè gol de Dembélé a Laliga va desequilibrar el partit, però sobretot va servir perquè el francès tornés a creure en si mateix.

El recital del francès va tenir continuïtat en el segon temps, però l'equip ja no el va acompanyar tant, el Leganés va sortir de la cova i en la primera ocasió que va tenir va empatar el partit. Va ser en el minut 57, en una acció d'En Nesyri que va trobar la rematada de Braithwaite dins l'àrea petita. L'empat va canviar el panorama i la idea de Valverde, tant que set minuts més tard va decidir posar en joc Messi i Rakitic. Però encara se li va complicar tot més amb la lesió del seu millor home fins llavors, Dembélé, que es va retirar lesionat després d'una acció fortuïta en el 66, segurament amb una afectació de turmell i de genoll.

Cinc minuts més tard, en la primera aparició de Messi, el Barça va tornar a marcar. Va disparar, va rebutjar Cuéllar i la pilota la va caçar Suárez per avançar-se al meta i marcar el 2-1 al minut 71, una acció que va haver de ser revisada pel VAR. I a partir de llavors, el partit va embogir. El Barça buscava el tercer, però patia davant l'empenta del Leganés, que va buscar contres i jugades des del lateral per sorprendre la defensa, com en una acció sobre Santos en el 85 que va estar a punt de sorprendre Ter Stegen. Al final va decidir Messi que va tancar el partit amb un gran gol després d'una combinació amb Alba en el minut 92 marca de la casa que sentenciava el matx.