El Salt torna a somriure i guanya el Calvià per poder seguir creient en la salvació

Ha hagut de passar una volta sencera perquè el Salt tornés a guanyar en la Lliga EBA. Ahir, per fi, va arribar l'esperada i necessària victòria pel conjunt entrenat per Oriol Verdés. Va ser, precisament, contra l'equip que es va imposar en el primer partit del campionat ja fa quatre mesos, el Calvià (77-70).

No ho van tenir fàcil els verd-i-negres per aconseguir el triomf. El primer quart va ser molt igualat fins que faltaven 4 minuts pel final. Llavors, un parcial de 8-2 pels locals posava per davant el conjunt de Verdés (18-14), però una estocada final dels mallorquins en l'últim minuts i mig, amb un parcial de 0-8 posava, de nou, amb avantatge als visitants (18-22).

En els següents 10 minuts, els saltencs van sortir disposats a revertir la situació, i es van tornar a posar per davant el marcador amb un parcial de 7-0 (25-22). Però novament, uns mals instants de quart pels locals feien capgirar el marcador pel Calvià abans d'arribar el descans (36-39).

No va ser fins el final del tercer quart que el Salt es tornaria a posar per davant amb el 50-49, amb un tir lliure anotat per Planas, ahir millor jugador dels locals amb 21 punts, 6 rebots i 30 de valoració.

Els últims minuts del tercer quart i els primers instants del quart van permetre passar del 54-55 al 63-55. Els Salt tenia 8 punts de marge per gestionar el final del partit, i no va fallar. Tot i que els rivals els van aproximar fins a tres punts, els de Verdés no es van deixar intimidar i van aconseguir un triomf molt important, el segon del curs, per sortir de la cua i deixar-hi el rival d'ahir.



El Quart no troba el camí de la victòria en els últims partits. Va acabar el 2018 amb dues ensopegades consecutives que el van fer perdre la primera posició de la classificació i, tot i guanyar la setmana passada a l'Olivar, ahir van tornar a perdre a casa contra l'Esparreguera en un duel molt lluitat (69-71) i que no es va decidir fins al darrer sospir. Els gironins, doncs, només han estat capaços de vèncer en un dels últims quatre partits; un fet que l'ha fet baixar a la segona posició. I encara gràcies, perquè el Monbus Igualada té el mateix registre (10-4) i només és tercer pel bàsquet-average.

Els nois de Carles Ribot van anar sempre a remolc de l'Esparreguera, quart a la taula. Liderats per Èric Jiménez i Serra (16 i 13 punts, respectivament), van mantenir la igualtat durant els quaranta minuts. Sense pausa, al descans s'hi va arribar amb un ajustadíssim 30-32 després de veure com tots dos empataven a 15 en el segon quart.

L'orgull del Quart els va fer no perdre mai les possibilitats de guanyar. Ni els dubtes esdevinguts amb els últims resultats, van abaixar la intensitat d'un equip que va tenir la victòria a tocar, reduint a només un el desavantatge a l'inici del darrer període. Van remar i remar, però no van estar encertats, i els barcelonins es van endur un triomf patit que podia haver caigut a qualsevol costat.