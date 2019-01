Uni Girona: Arriba l'hora de la veritat a Europa

L'aler pivot montenegrina Jelena Dubljevic és el nexe comú entre les dues anteriors temporades de l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup. Ara fa dos anys, Dubljevic jugava al costat de Chelsea Gray i Anne Wauters en el potent Agu Spor turc que va eliminar les gironines en els vuitens de final de la competició i, el curs passat, un agònic bàsquet seu pocs segons abans del final va deixar l'Uni fora de les semifinals a benefici d'un Galatasaray que acabaria sent el campió. El tir de Jelena Dubljevic va deixar sense premi la gesta que havia fet l'Uni una setmana abans a Istanbul, victòria a la calenta pista del Galatasaray, i li va impedir arribar encara més lluny en una competició en què demà a Moscou les gironines tornen a començar la fase d'eliminatòries després d'una nova primera fase immaculada amb sis victòries en sis partits. «Vam arribar a vuitens de final, després a quarts i ara ens agradaria pensar en unes semifinals», apuntava a principi de temporada el director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, parlant d'una competició, l'Eurocup, que ja d'entrada compta amb un grapat d'equips de molt nivell i que encara es complica més quan a quarts de final hi aterren el cinquè i el sisè millor classificat dels dos grups de l'Eurolliga (per exemple, ara mateix, el Perfumerías Avenida és cinquè).

El Landes francès, on juga la històrica base francesa Celine Dumerc; el Botas turc, que va caure en mans de l'ara rival de l'Uni (MBA Moscou); un clàssic de les competicions europees com el Nymburk txec; o el mateix Gernika, tercer classificat de Lliga Femenina-1, són alguns dels equips que ja s'han quedat pel camí en aquesta edició. Cap dels quatre va superar una eliminatòria prèvia, que l'Uni va evitar gràcies a la seva bona primera fase, i no han arribat en aquests setzens de final on sí que hi són equips de primer nivell europeu: Galatasaray (aquest cop sense Dubljevic) i dos equips turcs més: Cukorova i Besiktas, el Wisla Cracovia de Leo Rodríguez i María Conde; o quatre equips francesos com són el Montpeller, Lió, Nantes o Tarbes sobre el paper, en cas de superar les russes, el potent Szekszard hongarès de l'australiana Abby Bishop seria el rival de l'Uni en la següent eliminatòria si és capaç de superar el Bydgoszcz polonès de Ziomara Morrisson (ex-Rivas entre altres equips de la lliga). De moment, però, Èric Surís no vol sentir parlar de cap més equip que no sigui el MBA Moscou: «La gent pot pensar que és un rival fàcil, però és un equip que juga diferent del que és habitual amb cinc jugadores obertes que tiren molt bé de tres punts; contra el Botas van fer 12 triples a cada partit».