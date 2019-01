El Barça es decideix per Kevin Prince Boateng per cobrir la marxa de Munir

El davanter ghanès Kevin Prince Boateng, del Sassuolo italià, s'incorporarà al Barcelona cedit per un any amb una opció de compra, segons va confirmar ahir a la nit el club. L'arribada de Boatentg acabaria amb la llarga sèrie de rumors sobre davanters que podrien arribar al Barça en aquest mercat començant per l'actual golejador del Girona, Cristhian Stuani, en una llista en què també hi havia Álvaro Morata o Carlos Vela.

Boateng, de 31 anys, ja va jugar a la lliga espanyola amb la samarreta del Las Palmas, i el Barcelona l'ha escollit per reforçar la seva davantera després de la gran primera part de temporada que ha fet al Sassuolo, en la qual ha marcat cinc gols.

El director general del Sassuolo, Giovanni Carnevali, viatjarà avui a Barcelona per tancar un acord que preveu una cessió de sis mesos a canvi de dos milions d'euros, amb una opció de compra fixada en vuit milions més, avança Sky Sport. Boateng,es va acomiadar ahir després de dinar dels seus companys i el tècnic, Roberto De Zerbi, mentre que a la nit va viatjar cap a Barcelona.

Darrer partit a Itàlia

El seu últim partit amb el conjunt italià el va disputar dissabte a San Siro, on va obtenir un valuós empat 0-0 contra l'Inter de Milà. Boateng, que en la seva carrera va vestir les samarretes del Tottenham, del Borussia Dortmund, del Milan o del Las Palmas, entre d'altres, va ser també quinze vegades internacional ghanès i va arribar als quarts de final en el Mundial del 2010, on es va rendir davant l'Uruguai. En la seva trajectòria a Espanya, Boateng va disputar un total de 28 partits i va marcar deu gols, abans de deixar el Las Palmas per fitxar per l'Eintracht Frankfurt alemany. Va arribar al Sassuolo l'estiu passat i va marcar quatre gols en la Sèrie A italiana (Primera Divisió) i un a la Copa Itàlia.