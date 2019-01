Cristiano arriba somrient i accepta els delictes de frau

Cristiano Ronaldo ha assegurat que està "tot perfecte" després de ser condemnat avui a 23 mesos i 30 dies de presó -que no cumplirá- i a una multa de 18,8 milions d'euros per frau fiscal, el mateix dia que el judici contra el seu excompany Xabi Alonso s'ha suspès per una qüestió de competència.

Els dos jugadors han comparegut avui en sengles judicis celebrats a l'Audiència Provincial de Madrid acusats de diversos delictes fiscals però amb la diferència que Ronaldo venia a ratificar l'acord assolit prèviament amb la Fiscalia per evitar l'ingrés a la presó i Alonso a defensar la seva innocència davant tribunal.

Fonts jurídiques han informat a Efe que el davanter portuguès ha reconegut els fets davant del tribunal de la Secció 17 de l'Audiència Provincial de Madrid en un judici que amb prou feines ha durat cinc minuts, es tracta d'una formalitat després de l'acord entre la defensa del jugador i la Fiscalia.

D'aquesta manera, Ronaldo ha acceptat una condemna de 23 mesos de presó i una multa de 18,8 milions d'euros, com a autor de quatre delictes fiscals entre 2010 i 2014 -quan era jugador del Reial Madrid- pels que va defraudar 5,7 milions d'euros al fisc.

La sentència, feta pública hora i mitja després del judici, condemna Cristiano com "autor criminalment responsable" de quatre delictes contra la Hisenda Pública.

I "decreta la substitució de les penes de presó imposades per una pena de multa" de 360.000 euros, que figuren dins de la multa milionària que ja ha consignat el jugador, que recull també els diners defraudats i els interessos de demora.

És per això que l'expectació no era tant pel que anava a esdevenir dins sinó fora, especialment després que l'Audiència rebutgés la petició de Cristiano per entrar pel pàrquing i evitar l'entrada en comitiva davant les càmeres.

Però hi ha hagut passeig. I ho ha fet agafat de la mà de la seva parella Georgina Rodríguez. Primer quan ha arribat a les 09.36 i després quan ha marxat a les 10.24.

Vestit de negre, amb ulleres de sol i somrient, el futbolista ha signat algun autògraf abans de realitzar el corresponent passeig davant els mitjans que tant volia evitar quan divendres passat va demanar a l'Audiència de Madrid entrar pel garatge per no ser vist per la premsa, com va passar quan va declarar el 31 de juliol de 2017 al Jugat d'Instrucció número 1 de Pozuelo d'Alarcón.