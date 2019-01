Un Espanyol en crisi pateix una dura derrota al camp de l´Eibar (3-0)

L'Eibar es va situar onzè a la classificació després de golejar (3-0) un Espanyol que segueix en crisi i que poc va poder fer davant la superioritat d'un equip local que necessitava tornar a guanyar després de no fer-ho des de l'octubre, quan va vèncer per idèntic resultat el Reial Madrid a Ipurua.

L'Eibar va iniciar el partit amb la intensitat que el caracteritza, amb una pressió alta i buscant els centres laterals que tant li agraden. Els locals van començar a crear ocasions davant un Espanyol que no trobava la manera de sortir del seu camp amb criteri, fins que Enrich anotava el primer gol en aprofitar un rebuig després d'haver fallat una ocasió encara més clara un minut abans.

Els de Rubi van millorar el joc en els minuts següents, encara que sense encert. Aquesta reacció no els va durar massa temps, ja que els locals van tornar a portar molt aviat el partit al terreny que més els agrada, que no és altre que tenir la pilota.

Als set minuts de la represa, De Blasis va fer el segon gol per a desesperació de Rubi, que va veure com el partit encara se li complicava més al seu equip amb la lesió de Naldo. El partit va continuar sent un monòleg de l'Eibar davant un desconegut Espanyol, si se'l compara amb el del primer tram de Lliga. Als minuts finals, Charles va arrodonir el marcador per als locals.