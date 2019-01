El veterà Undiano Mallenco xiularà al Bernabéu i González Fuertes, contra el Barça

La Federació Espanyola de Futbol va fer públiques ahir les designacions arbitrals per a l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Així, l'àrbitre escollit per xiular el duel entre el Reial Madrid i el Girona al Santiago Bernabéu de dijous (2/4 de 10) és Undiano Mallenco. El navarrès és un dels més veterans (45 anys) i que més temporades duu consecutivament a la màxima categoria (18). Aquesta temporada només ha dirigit el Girona en l'empat al camp del Llevant (2-2) de principis de mes. El curs passat va xiular les victòries contra el Deportivo (2-0) i Getafe (1-0) a Montilivi així com els empats a Màlaga (0-0) i a la Copa al Ciutat de València (1-1).

Pel que fa al partit de diumenge contra el Barça (1/4 de 5), l'encarregat de dirigir el partit serà González Fuertes. El Girona té un balanç força positiu en els 12 partits en què l'asturià l'ha dirigit: set victòries, tres empats i dues derrotes. Entre els partits recordats amb González Fuertes destaquen sobretot un 0-3 a Eibar (13-14) amb tres gols de penal i un 2-1 al Numància a Montilivi (14-15). L'asturià encara no ha dirigit el Girona com a local a Primera. Aquest curs va ser l'encarregat de dirigir el 0-0 a Anoeta i el passat ho va fer a Vitòria (1-2), Vila-real (0-2) i al camp del Celta (3-3).