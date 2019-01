El Bàsquet Girona opta a passar a la fase d'ascens amb el millor balanç

La victòria de dissabte contra La Roda combinada amb la derrota del Morón va confirmar matemàticament que el Bàsquet Girona lluitarà en la segona fase de la LEB Plata per l'ascens a Or. Un èxit, com valorava el tècnic Quim Costa als vestidors, per un equip debutant a la categoria, construït a l'estiu pràcticament des de zero i amb moltes peces per encaixar. Els gironins, ara, tenen a les seves mans passar a la següent lligueta amb el millor balanç del grup est, cosa que els permetria afrontar-la en una molt bona posició per tenir aspiracions reals a pujar de categoria. A falta de quatre jornades per al final de la primera fase, el Girona, com l'Alacant, el Múrcia i el Villarrobledo, ja estan matemàticament classificats per passar al grup d'ascens, i l'Almansa i l'Azuqueca ho tenen ben encarrilat. Si fossin aquests els sis equips de l'est que aspiressin a l'ascens juntament amb els sis millors de l'oest, els de Quim Costa podrien entrar-hi amb el millor balanç de tots, 7 triomfs i 3 derrotes. Caldria, això sí, no fallar davant dels tres rivals directes que queden pendents, començant per dissabte a la pista de l'Azuqueca.

En la segona fase, la LEB Or es torna a dividir en dos grups, A1 i A2. El primer reuneix els sis millors de l'est i l'oest, mentre que el segon està format per la resta, que lluitaran per eludir el descens. Els equips passen a la següent ronda acumulant els triomfs i derrotes que han aconseguit contra els rivals del seu mateix grup. Ara mateix la igualtat és màxima. A l'oest, per exemple, encara no hi ha cap equip matemàticament classificat, ni tan sols el líder, el Navarra. Estela, Zornotza, Zamora, Juaristi i Peixe Galego són els altres equips situats entre els sis primers llocs. És molt probable que si el Girona passés amb un balanç acumulat de 7-3, no només fos el millor del seu grup, sinó que això li podria valer fins i tot per iniciar la següent fase des del lideratge.

Costa admet que en aquest tram final de la primera part de la lliga «haurem d'anar a totes contra els rivals directes per mirar de passar amb el màxim de victòries possibles». Ara el balanç és de 4-3. El Girona ha guanyat dos cops l'Alacant, un el Múrcia i un l'Almansa. «Hem tingut de tot a la lliga fins ara, vam començar molt bé, guanyant 4 partits, després vam encadenar 4 derrotes, i ara hem recobrat el camí dels triomfs», reflexionava dissabte Costa al final del duel amb La Roda. Un partit en què no va poder comptar amb el seu jugador franquícia, Jordi Trias, afectat per la grip, i que ha acabat sent el fet diferencial. Des de la seva arribada el Girona només ha perdut un partit, a Fontajau, contra el Morón.



Sistema de competició

El campió de la lligueta d'ascens que arrencarà el 27 de febrer i es tancarà l'11 de maig ascendirà directament a LEB Or. Quedaran dues places més, que seran per als guanyadors dels play-off a doble partit entre el segon i el cinquè, i el tercer i el quart. Aquestes eliminatòries estan fixades per als dies 18 i 25 de maig. «Jugar amb els de dalt és un èxit perquè som un equip nou, fins ara el balanç és força positiu», considera el tècnic del Girona. En aquesta segona lligueta els gironins s'enfrontaran als sis millors equips del grup oest, en què encara poden passar moltes coses perquè no n'hi ha cap matemàticament classificat per aspirar a pujar de categoria.