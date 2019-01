Bescanó invertirà 197.000 euros per renovar la gespa del camp de futbol

L'any 2006 el de Bescanó va ser dels primers ajuntaments que va posar gespa artificial al camp de futbol. Tretze anys després, es fa necessària la seva substitució, uns treballs que es faran el proper mes de juny un cop s'hagi acabat la temporada. Des de l'Ajuntament ja s'ha començat tota la tramitació administrava per fer-ho possible. El passat 14 de gener, la Junta de Govern va aprovar el projecte amb el corresponent pressupost, que és de 197.687,27 euros. Per fer-ho possible, se sol·licitarà una subvenció de la Diputació d'uns 30.000 ? i la resta ho pagarà l'Ajuntament.